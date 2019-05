Pentru cine cresc prețurile, Mitică?

În condițiile în care economia crește cu 5%, iar cinci bănci din topul național declară deja profit preliminar de 1,4 miliarde lei, în trimestrul I din 2019, Banca Națională a României (BNR) intervine urgent și stabilește o prognoză de inflație de 4,2%, pentru finele anului, remarcă avocatul Gheorghe Piperea - „Este, evident, o invitație la creșterea prețurilor, adresată subliminal comercianților. Sau un self - fulfilled prophecy, dacă vreți“. Preţurile vor creşte semnificativ în acest an, a avertizat BNR, la finele săptămânii trecute, prognozând că rata inflaţiei va ajunge la 4,2%, la finele lui 2019. Estimarea anterioară a BNR era de 3%, iar cele mai pesimiste prognoze ale băncilor comerciale se opreau la 3,8%. „Inflaţia în segmentul legumelor în România este printre cele mai mari, alături de ceea ce s-a întâmplat în Ungaria. Am observat faptul că, în primele două luni din acest an, pentru care avem date statistice, importurile de legume ale României au fost mai mari decât în lunile corespunzătoare din anul precendent. Observaţi și majorarea preţurilor la carburanţi. Prognoza noastră nu este aici extrem de favorabilă, sunt doi ani electorali. Nu asistăm la o evoluţie, o creştere foarte mare a execesului de cerere, dar totuşi diminuarea nu apare, cel puţin din calculele noastre. Costurile unitare cu forţa de muncă împing preţurile în sus, iar pe de altă parte, avem pericolul pierderii de competitivitate; produsele noastre devin mai scumpe, avem o creştere economică bazată în mare măsură pe consum. Mesajul nostru rămâne acelaşi - mai mult la investiţii, ceva mai puţin la consum, mai ales către sectorul public“, spunea guvernatorul BNR, Mugur Isărescu. El a mai spus că politica monetară poate doar să ofere mai mult timp în efectuarea de reforme structurale, dar nu poate rezolva toate problemele economiei - „S-a creat iluzia că politica monetară le rezolvă pe toate. Nu, politica monetară poate să câştige timp, să ofere stabilitate financiară. Reformele structurale se fac mult mai greu în condiţii de instabilitate financiară. Ţinem lucrurile sub control, nu omorâm creşterea economică, dar cam atât. Mai câştigăm timp, căci reformele structurale nu se fac peste noapte“. Pentru perioada următoare, semnale din economie sunt mixte, iar România este încă deficitară la investiţiile la infrastructură, a conchis guvernatorul băncii centrale.