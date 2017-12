Pentru Constantinescu, niciun proiect nu rămâne nepedepsit

Președintele ales al Consiliului Județean Constanța (CJC), Nicușor Constantinescu, s-a întâlnit ieri, din nou, cu magistrații Înaltei Curți de Casație și Justiție, într-unul dintre dosarele care certifică faptul că, în România, orice act administrativ poate deveni peste noapte cauză penală. La termenul de ieri, Constantinescu s-a prezentat la București într-un dosar în care este acuzat, alături de numeroși funcționari publici și primari, pentru simplul fapt că a inițiat, votat și dus la îndeplinire hotărâri de Consiliu Județean, fapte care, într-o țară normală, pot face cel mult obiectul cercetării administrative și nicidecum penale. "Este vorba despre proiectele privind perdelele forestiere și refacerea livezilor dobrogene. E vorba de aplicarea unor hotărâri de Consiliu prin care am fost mandatat ca împreună cu aparatul de specialitate să achiziționăm apartamente pentru medici prin licitație publică, ceea ce am și făcut", a declarat Constantinescu. El a explicat că toate aceste proiecte sunt atât în interesul constănțenilor, cât și în interesul Dobrogei și al părții de S-E a României: "oferirea de apartamente pentru medici face parte dintr-o strategie mai amplă de revitalizare a Spitalului Județean. Am adus personal medical și a trebuit să oferim apartamente de serviciu, să poată lucra în condiții decente și civilizate. Din strategie face parte, de exemplu, secția de chirurgie cardio-vasculară. Știți că a fost reabilitată, alături de secția de ortopedie, inclusiv terapia intensivă și alte secții pe care le-am reabilitat până acum și care, iată, fac obiectul unei urmăriri penale".

CONSTITUȚIONALITATE... Culmea, toate aceste proiecte fac obiectul unor hotărâri de CJ care sunt în vigoare și au fost avizate drept legale de prefectul județului. Constantinescu a subliniat că încadrarea penală a unor hotărâri administrative este neconstituțională. Un prim argument este faptul că încă nu s-a încheiat controlul contenciosului administrativ în instanță vizavi de rapoartele Curții de Conturi din 2014 (aferente anului 2013) și din 2013 (aferente lui 2012). Or, dosarul în care este cercetat Constantinescu este bazat exact pe aceste rapoarte contestate în instanță. La termenul de ieri a fost chemat și primarul comunei Lipnița, Florin Onescu, care a fost chestionat cu privire la cumpărarea de către CJC a unui cheu aflat la Dunăre în scopul înființării unui port turistic. "Suntem acuzați că am luat acest cheu la CJ și primarul din Lipniţa că l-a vândut și a atras bani la Consiliul Local, crezând că, prin dezvoltarea unui proiect european în acest port, va dezvolta și localitatea domniei sale. Iată că suntem în judecată pentru aceste programe. De fapt, toate proiectele de care suntem acuzați sunt programele cu care am câștigat alegerile - 4 mandate - în județul Constanta, atât eu, cât și primarii. Toate au deservit și deservesc interesul comunităților. Ele există și funcţionează, însă suntem târâți prin instanțe pentru ele de ani buni. Asta e România anului 2015!", a mai spus Constantinescu.

ICCJ a amânat pentru 27 aprilie cererea lui Constantinescu de a strămuta acest proces de la București la Constanța, pe considerente de competență teritorială.