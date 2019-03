Pentru elevii din familii sărace: bonuri de 200 de euro pentru calculatoare!

Culoarea bonului valoric de 200 de euro pentru achiziţia de calculatoare destinate elevilor care provin din familii cu venituri reduse va fi anul acesta roşu. Asta prevede proiectul de Hotărâre a Guvernului pus în dezbatere de Ministerul Educaţiei. Anul 2019 este an electoral, pe 26 mai au loc alegerile europarlamentare, iar în luna decembrie alegeri prezidenţiale. Coincidenţă sau nu, dintre toate însemnele oficiale ale partidelor parlamentare, singurul care are culoarea roşu şi fondul folosit în comunicarea publică tot roşu este Partidul Social Democrat, aflat la guvernare. "Programul de acordare a unui ajutor financiar intitulat ,,EURO 200", continuă și în anul 2019", anunţă Ministerul Educaţiei. Instituţia a pus în dezbatere un proiect de HG pentru a modifica anumite aspecte din legislaţia pentru aceste bonuri. "Calendarul pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare nu a mai fost actualizat din 2010", se arată în nota de fundamentare, unde este precizat faptul că "modelul bonului valoric pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziţionării de calculatoare a fost aprobat potrivit Anexei nr. 3 la HG nr. 1294/2004. În anul 2018 culoarea bonului valoric a fost violet. "În anul 2019 se impune modificarea modelului bonului valoric pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziţionării de calculatoare, astfel încât bonurile valorice emise în anul 2018 și anulate să nu fie folosite în anul curent. Din motive de siguranță, în fiecare an, acest model se modifică, în sensul schimbării culorii și seriei. Drept urmare, în anul 2019, pentru securizare, culoarea fundalului bonului valoric va fi roşu", se arată în document.

Culoarea roşu apare pe bonurile valorice exact în anul în care România va avea două rânduri de alegeri: europarlamentare şi prezidenţiale. Potrivit datelor oficiale, partidul de guvernământ este singurul care are roşu drept culoare dominantă în însemnele sale.

În 2018 au fost, potrivit datelor oficiale, 2.771 de beneficiari, dintre care trei au fost studenţi şi restul elevi.

NOUL CALENDAR DE DESFĂŞURARE

- Stabilirea și numirea Comisiei centrale, a comisiilor județene, a comisiilor din unitățile și instituțiile de învățământ: 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri

- Depunerea cererilor: până la 19 aprilie

- Efectuarea anchetelor sociale și evaluarea cererilor de către comisiile din unitățile și instituțiile de învățământ împreună cu comisiile de anchetă socială: 22 aprilie – 13 mai

- Centralizarea cererilor la Comisia centrală, prin intermediul portalului dedicat: 14 – 24 mai

- Afișarea pe portalul Ministerului Educației Naționale a listei de cereri eligibile: 31 mai

- Afișarea în fiecare unitate de învățământ a listei beneficiarilor: 5 iunie

- Depunerea contestațiilor: 6 iunie

- Rezolvarea contestațiilor: 6 - 20 iunie

- Afișarea rezultatului contestațiilor pe portalul dedicat și în fiecare unitate de învățământ: 21 iunie

- Afișarea pe portalul Ministerului Educației Naționale a listei beneficiarilor, aprobată prin ordin de ministru: 4 iulie

- Achiziția bonurilor valorice de către Ministerul Educației Naționale: 5 – 19 iulie

- Eliberarea bonurilor valorice către beneficiari: 22 iulie – 9 august

- Achiziționarea de calculatoare: 24 iulie – 10 octombrie

Depunerea copiilor de pe facturi și de pe procesele-verbale de predare-primire de către elevi și studenți: 25 iulie – 15 octombrie

- Depunerea de către operatorii economici a bonurilor valorice, a copiilor de pe facturi şi de pe procesele-verbale de predare-primire spre decontare, la comisia judeţeană, respectiv la comisiile din instituţiile de învăţământ superior; înregistrarea operatorilor economici pe portalul dedicat: 25 iulie – 31 octombrie

- Decontarea către operatorii economici: 30 iulie – 20 noiembrie

Programul „Euro 200" pentru acordarea unui ajutor financiar elevilor şi studenţilor în vederea achiziţionării de calculatoare prevede că pot cere aceste bonuri doar elevii care provin din familii în care venitul brut lunar pe membru de familie este de maximum 250 de lei. Pot aplica elevii şi studenţii din învăţământul de stat sau particular acreditat, în vârstă de până la 26 de ani. Bonul reprezintă echivalentul în lei a sumei de 200 de euro şi este destinat achiziţiei de calculatoare. Bugetul alocat de Ministerul Educaţiei Naționale pentru derularea "Euro 200", în 2018, a fost de 12.328.000 lei, pentru un număr estimat de 13.514 de beneficiari (elevi şi studenţi). În cei 14 ani de aplicare a programului „Euro 200", au beneficiat de sprijin pentru achiziţia de computere peste 297.000 de elevi şi studenţi.