Pentru HCM, după Flensburg urmează... Satu Mare

Campioana României la handbal masculin, HCM Constanţa, a revenit duminică seară acasă şi, după ce luni a efectuat doar o şedinţă de refacere la Spa Center Iaki, astăzi va efectua primul antrenament în Sala Sporturilor. Eşecul din Germania, din etapa a 2-a a Ligii Campionilor, 22-29 cu SG Flensburg-Handewitt, a fost digerat greu de handbaliştii pregătiţi de Jovica Cvetkovic, chiar dacă Flensburg este una dintre forţele Bundesligii şi pornea clar cu prima şansă. „Dacă am fi jucat în prima repriză cum am făcut-o în cea de-a doua cred că nu ar fi fost această diferenţă de la final“, a afirmat Alex Csepreghi, de aceeaşi părere fiind şi coechipierii săi. „Am intrat timoraţi, iar gazdele au luat un avantaj important. În repriza a doua am avut un moment în care am reuşit să revenim, însă Flensburg s-a dus din nou la opt goluri şi nu am mai putut recupera“, a declarat George Buricea. „Când pierzi la şapte goluri diferenţă nu cred că poţi spune că pot exista şi lucruri bune. Am început foarte slab meciul, iar acest lucru a contat foarte mult în desfăşurarea meciului. Nu cred că Flensburg era o echipă de neînvins, însă ar fi fost foarte greu să o batem, chiar dacă am fi prins o formă foarte bună. Momentan nu ne gândim la următoarea partidă din Liga Campionilor, cu Ciudad Real, ci la meciul de miercuri, cu Satu Mare. La modul cum jucăm nu avem voie să privim cu superficialitate niciun meci. Fiecare echipă îţi poate pune probleme“, consideră Silviu Băiceanu. Cel mai experimentat pivot al formaţiei constănţene a evoluat pentru HCM doar pentru a doua oară în acest sezon, el revenind după o accidentare care l-a ţinut departe de teren aproximativ două luni. „Fizic, nu am cum să fiu recuperat, pentru că înaintea primului meci nu am făcut decât un singur antrenament. Cu acest ritm infernal, din trei în trei zile, nici nu am cum să recuperez la capitolul fizic. Suntem încă la început de sezon şi nu putem vorbi de oboseală, chiar dacă jucăm câte trei partide pe săptămână“, a adăugat Băiceanu. HCM Constanţa va întâlni miercuri, de la ora 18.00, în Sala Sporturilor din Constanţa, pe CSM Satu Mare, într-o partidă contând pentru etapa a 6-a a Ligii Naţionale. Peste alte patru zile, HCM se va deplasa în Spania, pentru duelul cu Ciudad Real.

ARBITRI DIN ISLANDA. Federaţia Europeană de Handbal (EHF) a anunţat brigada de arbitri care va oficia la partida dintre Ciudad Real şi HCM Constanţa, din etapa a 3-a a Grupei D a Ligii Campionilor. Aceasta este formată din islandezii Jonas Eliasson şi Ingvar Gudjonsson, iar observatorul întâlnirii va fi portughezul Antonio Goulao. Meciul Ciudad Real - HCM Constanţa va avea loc duminică, de la ora 20.00 şi va fi transmis în direct de DigiSport.