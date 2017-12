Alianţa Franceză din Constanţa le-a pregătit iubitorilor de literatură, miercuri seară, la Muzeul de Artă, un eveniment special: lansarea romanului de debut al autoarei franceze Anne-Marie Cibaud, „Enfant libre”, o prietenă a Constanţei şi a celor îndrăgostiţi de cultura şi civilizaţia din Hexagon. Prezentarea volumului şi a autoarei a fost realizată de prodecanul Facultăţii de Litere a Universităţii „Ovidius” şi preşedintele Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Dobrogea, Cristina Tamaş. Alături de autoare, s-a aflat şi gazda manifestării, directorul muzeului constănţean, Doina Păuleanu.

POVESTEA MAMEI MELE „Acest roman, „Enfant libre”, este povestea mamei mele. Malika (n.r. - personajul principal) este mama mea”, a spus autoarea. Ea a mărturisit că nu este o persoană religioasă, dar că nu neglijează latura spirituală a fiinţei. „Romanul este şi o ocazie propice de a vorbi despre un Brest uitat, cel interbelic”, a spus autoarea, în prezenţa distinsului public francofon.

Anne-Marie Cibaud vine în România de 23 de ani, încă din 1990.

A fost preşedintele Asociaţiei Brest-Constanţa, care s-a ocupat de încheierea protocolului de înfrăţire între oraşele Brest şi Constanţa. Pasiunea pentru scris a lui Anne-Marie Cibaud se îmbină cu activităţile administrative, autoarea fiind viceprimar al unei localităţi din zona metropolitană a Brestului. Din acest punct de vedere, autoarea a spus: „Pentru mine există două oraşe în lume: Brest şi Constanţa”, a spus Anne-Marie Cibaud.

În acest context, la eveniment a fost prezentă şi primarul comunei Cumpăna, Mariana Gâju. „Am răspuns invitaţiei Alianţei Franceze de a participa la lansarea romanului autoarei Anne-Marie Cibaud din două motive: primul, pentru că este firesc să iubesc cartea, iar un roman precum „Enfant libre” este hrană pentru suflet. Al doilea motiv este acela că Anne-Marie este viceprimar al unei localităţi din zona metropolitană a Brestului. Mai mult, îmi plac acţiunile pe care le face Alianţa Franceză, deoarece vin şi în sprijinul comunei noastre. De asemenea, am lansat invitaţia ca Anne-Marie Cibaud să vină în vizită în comuna Cumpăna”, a spus primarul comunei Cumpăna, Mariana Gâju.

„AM MARE RESPECT PENTRU CULTURA ROMÂNĂ” Referitor la cultura română, Anne-Marie Cibaud a spus: „După mine, românii au un trecut cultural cel puţin tot atât de puternic ancorat în timp ca şi francezii. Am mare respect pentru cultura română. Aveţi ceva în plus faţă de noi: cultura a fost foarte repede democratizată. Am fost plăcut impresionată că aveţi tineri români cultivaţi ”, a spus Anne-Maria Cibaud.

Romanul, a cărui acţiune se petrece în anul 1922, a fost publicat în 2012 şi a fost scris timp de doi ani. El prezintă povestea unei fete, Malika, orfană de tată, care trăieşte alături de mama şi fratele său, Eugene. În urma unui accident, mama ajunge în imposibilitatea să-şi crească copiii, iar Malika, atee, ajunge la un orfelinat, unde se pune accent pe educaţia creştină. Aceasta este singura dificultate pentru Malika. Ea înţelege că nu trebuie să fii neapărat credincios pentru a fi bun, generos, drept. În acea perioadă, Biserica era foarte puternică, statul era condus de Biserică”, a mai spus autoarea romanului, Anne-Marie Cibaud.