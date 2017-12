Reporter: Ce a însemnat pentru dvs. maestrul Oleg Danovski?

Betty Lux: Pentru mine, maestrul Oleg Danovski a însemnat încredere, motivaţie şi… balet. Maestrul a avut încredere în calităţile mele fizice, în şcoala pe care o am şi mi-a dat posibilitatea să dansez. La 20 de ani, cînd un balerin este de-abia în formare, eu am sărit de pe băncile şcolii direct în roluri principale, datorită încrederii dînsului în mine.

Rep.: Care au fost rolurile pe care le-aţi interpretat pe scena constănţeană?

B. L.: Absolut toate rolurile, de la Odette - Odille din „Lacul lebedelor”, Zîna Drajee din „Spărgătorul de nuci”, Giselle, Cenuşăreasa, pînă la cele din balete pe muzică de compozitori români şi pe care eram obligaţi să le facem. Am avut foarte multe colaborări la televiziune, am participat la foarte multe festivaluri, nu numai naţionale, ci şi internaţionale.

Rep.: Cum a fost acea etapă din cariera dvs. cînd aţi plecat să vă afirmaţi şi în străinătate?

B. L.: Eu am plecat în străinătate nu atunci cînd a fost greu, aşa cum spun unii, pentru că eu n-am fugit de greu. Eu am plecat într-un moment în care situaţia politică din România era incertă, la începutul anilor ‘90, dar pe mine mă interesa situaţia ansamblului de balet şi a culturii în acel moment. Nu îmi puteam permite să stau fără să dau spectacole, fără să fiu pe scenă, în faţa publicului. Am hotărît să plec în străinătate, în Germania, am făcut un mare sacrificiu pentru meserie. A fost o experienţă fantastică. Am dansat zece ani, apoi am început să predau, la teatre, şcoli de balet particulare sau de stat din Germania. În 2005, am revenit la Compania de Balet, cu sufletul deschis, cu dorinţa de a împărtăşi din experienţa mea de scenă, de viaţă.

Rep.: Aveţi un mesaj pentru publicul de la malul mării?

B. L.: Aş dori ca publicul constănţean să nu uite că pe vremea maestrului Oleg Danovski trăiam într-un sistem, iar acum, în altul, cu totul diferit. Eu cred că dacă vom consolida repertoriul companiei vom avea succes. De asemenea, trebuie să mai spun că îi aşteptăm cu drag pe constănţeni, pe 17 februarie, de la ora 19.00, în sala teatrului, la premiera spectacolului „Cenuşăreasa”, în coregrafia lui Călin Hanţiu, spectacol care a avut avanpremiera la finele lui 2007 şi care a repurtat deja succese în cadrul turneului din Germania.