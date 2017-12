Pentru noua şefă a ANT, litoralul este o mare necunoscută

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Turism (ANT), Monica Mihaela Bărbuleţiu, a efectuat, vineri, prima sa vizită oficială pe litoral, ocazie cu care s-a întîlnit cu agenţii economici care îşi desfăşoară aici activitatea, pentru a le asculta problemele. Deşi scopul vizitei sale a fost unul nobil, noul preşedinte al ANT, care pînă acum s-a ferit cît a putut de ochii presei, nu a reuşit decît să demonstreze că habar nu are de starea în care se află litoralul românesc. Deşi hotelierii s-au plîns de faptul că se tem că şi în acest an salvamarii nu vor fi la timp la posturi, că plajele vor fi transformate, din nou, în adevărate şantiere în plin sezon, că turiştii sînt alungaţi de către zgomotul infernal produs de discotecile în aer liber, că Ministerul Transporturilor blochează accesul turiştilor spre mare prin demarerea lucrărilor la infrastructură vara, că nu îşi pot fideliza personalul, că se luptă cu concurenţa neloială a structurilor de primire neclasificate şi că trebuie să plătească un TVA mult prea mare pentru alimentaţia publică şi serviciile auxiliare, preşedintele ANT a declarat, la finalul întîlnirii, că va lua două măsuri: va purta discuţii cu conducerea TAROM pentru a spori numărul curselor aeriene interne şi va face demersuri pentru organizarea unor cursuri de calificare a personalului din turism la locul de muncă. Mai mult decît atît, într-o conferinţă de presă ulterioară întîlnirii cu operatorii din turism, Monica Bărbuleţiu a afirmat că mare prioritatea sa este… restructurarea aparatului propriu. Ea a spus că vrea să mărească numărul angajaţilor care se ocupă de controlul unităţilor turistice şi să înfiinţeze birouri în mai multe judeţe unde instituţia nu este reprezentată. Şi mai uimitor a fost însă răspunsul preşedintelui ANT atunci cînd a fost întrebată, de către jurnalişti, care este cea mai mare atracţie a litoralului. Ea a răspuns foarte amuzată: “Libertatea”. Monica Bărbuleţiu a demonstrat presei faptul că nu cunoaşte legislaţia din domeniul turismului şi nici măcar faptul că Vama Veche nu este staţiune turistică, ci doar localitate cu destinaţie turistică. De fiecare dată cînd s-a simţit încurcată de întrebările jurnaliştilor, şefa ANT a solicitat ajutorul subalternilor săi, aşezaţi strategic în sală. În plus, preşedintele ANT s-a arătat extrem de uimită atunci cînd a aflat că autoritatea pe care o conduce are o legătură directă cu problemele plajelor, întrucît trebuie să autorizeze operatorii de plajă. “Ştiţi dvs. legea asta? Eu nu o cunosc! Legea asta este în vigoare?”, i-a întrebat pe jurnalişti şefa ANT. Ea a adăugat că pentru sezonul 2007 nu se mai pot face prea multe în ceea ce priveşte promovarea litoralului în exterior. “Efectele promovării externe nu se văd de pe azi pe mine, ci după 2-3 ani”, a declarat Bărbuleţiu, care a adăugat că, în schimb, doreşte implementarea unei campanii de marketing agresive, ca modalitate de promovare a litoralului românesc… pe piaţa internă. “Scăpările” şefei ANT nu se opresc însă aici. Ea habar nu avea că turiştii străini şi-au anulat rezervările pe litoralul românesc la începutul sezonului trecut: “Nu pot să cred că s-au anulat rezervările. Orice touroperator care se respectă lucrează cu un an înainte. Recunosc că nu am discutat încă cu reprezentantul TUI în România, dar am discutat cu alţi touroperatori”. Mai mult decît atît, şefa ANT a recunoscut, cu nonşalanţă, că nu este la curent cu strategia care se pune în aplicare pentru consolidarea zonei costiere pînă în anul 2021, deşi aceasta ar putea reduce numărul turiştilor: “Există nişte proiecte cu nişte japonezi?”. În schimb, Bărbuleţiu a spus că susţine orice investiţie în servicii auxiliare, conexe, de agrement şi de creare a unor evenimente pe litoral, întrucît le consideră obligatorii pentru orice staţiune turistică.