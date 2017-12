„Pentru un ideal comun”, o analiză dureroasă a României, cu medicaţie

SOLUŢIA Asociaţia de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale (ADIRI) a găzduit, vineri, lansarea cărţii “Pentru un ideal comun”, al cărei autor este Călin Georgescu. Născut în 1962 la Bucureşti, Călin Georgescu a absolvit Facultatea de Îmbunătăţiri Funciare a Institutului de Agronomie în 1986 şi şi-a luat doctoratul în pedologie în anul 1999. Experienţa acumulată în toţi aceşti ani, în care a contribuit decisiv la stabilirea strategiilor de dezvoltare durabilă, l-a recomandat ca fiind una dintre propunerile de premieri tehnocraţi, fiind extrem de apreciat printre politicieni. Revenind la cartea lansată vineri, „Pentru un ideal comun”, unul dintre prietenii lui Călin Georgescu, Dan Puric, a declarat că una din marile calităţi ale lui Călin Georgescu este aceea că ştie să-şi facă prieteni şi ştie să-i ţină aproape. „Călin Georgescu face parte din specia aceea a oamenilor politici a României profunde. Adică este unda de şoc târzie a celor care au ţinut la ţara aceasta. Vine din gena unui Brătianu sau Maniu. Un conducător nu se alege, se impune. Eu cred că el se va impune”, a declarat regizorul Dan Puric. În ceea ce priveşte cartea „Pentru un ideal comun”, Dan Puric a spus că este excepţională pentru că arată o statistică dureroasă, o stare de fapt în care suntem. „În acelaşi timp are excepţionalitatea unor soluţii concrete, nu alternative, pentru că numai mafia de tip lombrozian care ne-a condus timp de 22 de ani are alternative la hoţie. Este o soluţie bazată pe capitalul moral al acestei ţări, pe capitalul economic, pe capitalul natural. Nu este o carte de reţete. Este o soluţie”, a afirmat Puric.

ÎNCREDERE Autorul cărţii spune că, în primul rând, a dorit să numească lucrurile corect. „Mesajul pe care doresc să îl transmit este acela al obsesiei viitorului, al încrederii în tineri şi al investiţiei în cea mai importantă resursă pe care această ţară o are şi care a fost ignorată în ultimii 22 de ani, şi anume investiţia în om. Am încredere în genialitatea poporului român despre care scriu în această carte şi care, mai devreme sau mai târziu, va triumfa. Cred că trebuie crezut în destinul acestei ţări, şi nu în electorat. Călin Georgescu spune că mesajul său este de încredere în tineri. „Este cea mai importantă soluţie pentru această ţară. Indiferent unde am fi şi ce am face, tinerii sunt cei care pot schimba o societate în bine. Singurul mod de a modela o societate este dragostea. Prin violenţă, răutate, meschinărie şi lucruri mici nu vei face niciodată nimic. România nu şi-a spus în niciun caz ultimul cuvânt. Are locul ei bine stabilit pe harta lumii”, a spus Georgescu.