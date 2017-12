Penurie de cizme la New York

Încălţămintea de iarnă se găseşte tot mai greu în magazinele din New York, din cauza unei perioade foarte lungi şi intense de ger şi de căderi de zăpadă, care a dus la epuizarea stocurilor de marfă. Informaţia a apărut iniţial în publicaţii precum ”The New York Times” şi ”The New York Observer”, care menţionează totodată că metropola americană se pregăteşte pentru o nouă repriză de ninsori în această săptămână. În ediţia sa digitală, ”The New York Post” citează mai mulţi comercianţi care au spus că nu le-au mai rămas prea multe perechi de cizme sau ghete de iarnă şi că deocamdată nu ştiu când le-ar putea fi reînnoite stocurile. Zăpada a căzut din nou, duminică, la New York, oraş care s-a confruntat în ultimele săptămâni cu temperaturi cu mult sub zero grade Celsius. Pentru astăzi şi mâine este anunţată o nouă furtună de zăpadă la New York, iar pe străzile oraşului, noul strat de zăpadă ar putea atinge 15 centimetri.