Pepe o dă în judecată pe Oana Zăvoranu

„Mi-a furat casa, mi-a furat firma, mi-a furat inima, mi-a furat sufletul, mi-a furat cămaşa, mi-a făcut şi farmece, ce să-i mai fac Oanei Zăvoranu? Să plătească pentru tot\", a declarat, ieri, Pepe, după ce a dat-o în judecată pe zgomotoasa sa nevastă, Oana Zăvoranu, cu care este în divorţ, pentru că l-a denigrat în public. „Pârâta a dat dovadă de carenţe de educaţie şi moralitate într-o manieră josnică şi a făcut afirmaţii mincinoase la adresa mea de natură a mă jigni şi a mă compromite în ochii opiniei publice, fapt ce îmi periclitează şi cariera artistică, ridicată prin ani de muncă\", se arată în plângerea artistului.

Acesta îi cere Oanei şi 100.000 de lei pentru că l-ar fi jignit cu afirmaţiile „şmecheraş premeditat, ciorditor, omul are bucurii la băieţi, golănaş de cartier, carierist patentat\". El a făcut un scurt popas şi la Secţia 10 Poliţie din capitală cu o plângere penală îndreptată atât împotriva nevestei, cât şi a celor ce i-au golit apartamentul. După ce sesizarea a fost înregistrată, poliţiştii s-au prezentat la locuinţa sa ca să strângă probe. „Şi-a bătut joc de munca mea, de sentimentele mele, a vrut să creeeze un circ mediatic. Ar fi putut să plece mai civilizat, s-a speriat în clipa în care eu am început să fac publice motivele reale ale despărţirii\", a precizat solistul, adăugând că, dacă va avea câştig de cauză, toţi banii vor fi donaţi Spitalului Budimex.

Oana... însărcinată cu Tudy? În replică la acuzaţiile lui Pepe, Oana Zăvoranu a făcut, ieri seară, o dezvăluire-bombă, în cadrul unei emisiuni TV. Viitoarea fostă soţie a cântăreţului a spus că este însărcinată cu Tudy, bărbatul cu care are o relaţie din octombrie. „Eu am o relaţie cu Tudy de la începutul lunii octombrie. Sunt însărcinată cu el. Eu nu am recunoscut până acum pentru că sunt o lady. Tudy este un bărbat extraordinar, fin. Prima oară m-am sărutat cu el în apartamentul lui. El se consideră căsătorit cu mine, de aceea a scris pe Facebook că este însurat. El m-a cerut de mai multe ori în căsătorie. Îi spun puiul meu, şoricelul meu şi el mă alintă pe mine. El îmi spune că eu sunt soţia lui datorită poveştii de dragoste pe care o avem. Nimeni nu a ştiut ce poveste frumoasă este între mine şi el. Relaţia noastră ascunde multă profunzime, chiar dacă a fost dusă în derizoriu, la un moment dat. Îmi place Tudy, pentru că e un poet în felul lui, e un poet ciudat. Mi-a compus o poezie. E un om total diferit de Pepe, e într-o altă lume, nu are treabă cu lumea mondenă, e un tip sensibil. Tudy mi-a spus că mă iubeşte atât de mult încât nu îl interesează că va fi „atacat\" de presă\", a precizat Oana Zăvoranu într-o emisiune TV.

Rămâne de văzut dacă aşa-zisa dezvăluire despre copilul pe care Oana ar urma să îl aibă cu politicianul în vârstă de 25 ani, Tudor Ionescu, alias Tudy, este reală sau e menită doar să pună… paie pe foc şi să îl enerveze şi mai tare pe Pepe, care îşi doreşte de ani buni un urmaş.