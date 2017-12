Percheziţie la Ecological Center Năvodari

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, însoţiţi de poliţişti şi de luptătorii DIAS, au descins ieri după-amiază la sediul firmei Ecological Center SA, din Năvodari, de unde au ridicat mai multe documente referitoare la controversatul depozit de deşeuri de la Năvodari. „Pentru se putea demara procedura necesară obţinerii acordului de mediu, în vederea construirii depozitului de deşeuri, îţi trebuie nişte înscrisuri emise de aparatul primarului. A fost eliberat certificatul de urbanism nr. 715/10 august 2004 sub semnătura lui Ion Dobre, asta deşi, la acea dată, primarul oraşului Năvodari era Tudorel Calapod. În plus, am constatat că la Primăria Năvodari nu se găseşte exemplarul original al acestui certificat de urbanism, care a fost actul premergător de începere a întregii proceduri viciate de obţinere a acordului de mediu”, a declarat procurorul de caz, Teodor Niţă, din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa. „În control se mai află instituţiile abilitate, adică în cazul de faţă Serviciul de Investigare a Fraudelor şi Garda Financiară”, a adăugat Teodor Niţă. Oamenii legii spun că au deschis acest dosar penal sub aspectul comiterii de abuz în serviciu „in rem” (potrivit legii procesual penale, urmărirea penală poate începe “in rem”, adică nefiind necesară pentru luarea acestei măsuri cunoaşterea persoanei). Referitor la aceste verificări, preşedintele Ecological Center SA, Roberto Vincentelli, a declarat: „Nu mă îngrijorează sub nicio formă ancheta demarată în acest caz, pentru că nu avem nimic de ascuns şi vrem ca adevărul să iasă la lumină. În legătură cu documentul respectiv pot să spun că la mijloc trebuie să fie o greşeală. Aştept rezultatul verificărilor”.