Percheziții în Constanța! Hoții din locuințe, săltați de mascați!

Hoții din locuințe au avut parte de vizite-surpriză, marți dimineață, chiar la domiciliile lor. Ofițerii din Alba au descins simultan la opt adrese din Sibiu, Alba și Constanța. Anchetatorii fac cercetări în acest dosar sub aspectul săvârșirii infracțiunilor defurt calificat, spălare de bani, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, instigare la uz de fals şi complicitate la spălare de bani. Polițiștii din Alba au descins și la o locuință din cartierul constănțean Tomis Plus. Au fost ajutați de patru luptători de la Serviciul de Acțiuni Speciale Constanța.

Procurorii spun că, în luna ianuarie a anului trecut, trei bărbați cu vârste cuprinse între 27 și 49 de ani, din municipiile Sebeș, Sibiu și Constanța, au pătruns într-o locuință din Sebeș, de unde au furat mai multe bunuri și sume importante de bani. Prejudiciul total a fost estimat la suma de 600.000 lei. Oamenii legii au pus în aplicare cinci mandate de aducere. „În cauză există suspiciuni și cu privire la faptul că, în perioada 2014 - 2016, cei trei ar mai fi comis alte furturi din locuințe situate pe raza județului Alba. Sumele de bani obținute de suspecți ar fi fost folosite apoi pentru achiziționarea unor imobile și autovehicule, fie în nume propriu, fie prin persoane interpuse, iar pentru înmatricularea autovehiculelor ar fi fost folosite documente false", susțin procurorii. Alți doi suspecți, de 51 și, respectiv, 73 de ani, din Sebeș, i-ar fi sprijinit pe cei trei hoți în operațiunile lor. Primul dintre aceștia ar fi îndeplinit funcția de spion al celulei infracționale, oferind informații despre locație și programul proprietarilor, în vreme ce suspectul în vârstă de 73 de ani s-ar fi ocupat cu spălarea banilor furați.

