Percheziţii la mai multe firme IT. Suspiciuni de spălare de bani și evaziune

Mai multe percheziţii au loc, miercuri dimineaţa, în municipiul Bucureşti la firme de IT. Prejudiciul în acest dosar de evaziune fiscală este de peste 5 milioane de lei. Poliţiştii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti și cei de la Direcția Operațiuni Speciale efectuează 32 percheziţii în Bucureşti şi în 4 județe, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare a banilor, în domeniul achizițiilor de materiale de construcții și produse IT. "În această dimineață, polițiștii din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti și cei de la Direcția Operațiuni Speciale a Poliției Române, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, efectuează 32 de percheziții în București și în judeţele Dâmboviţa, Ialomița, Prahova şi Ilfov", se arată în comunicatul Poliţiei Române. Perchezițiile sunt efectuate la locuinţele şi sediile sociale ale mai multor persoane fizice şi juridice implicate în săvârşirea unor infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare a banilor, în domeniul achizițiilor de materiale de construcții și produse IT.

"Din cercetări a reieșit că, în perioada 2013 – 2014, reprezentanţii unei societăţi comerciale cu sediul în Bucureşti, cu obiect de activitate „alte activități de telecomunicații", și care își desfășoară activitatea în domeniul „achizițiilor de materiale de construcții și produse IT", ar fi înregistrat în evidenţa contabilă a acestor societăţi şi ar fi declarat organelor fiscale achiziţii de bunuri şi servicii ce nu reflectă operaţiuni reale de la mai multe societăţi comerciale cu comportament de tip „fantomă" (înfiinţate şi administrate statutar/scriptic în numele unor persoane cu situaţie materială precară), în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale", este menţionat în comunicat.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de aproximativ 5.400.000 de lei.

"În scopul disimulării provenienţei ilicite a sumelor provenind din săvârşirea faptelor de evaziune fiscală, reprezentanţii societăţii comerciale menţionate ar fi transferat în mod succesiv aproximativ 16.000.000 de lei, reprezentând contravaloarea achiziţiilor fictive , în conturile societăţilor comerciale cu comportament de tip „fantomă", de unde sumele au fost ulterior divizate şi retransferate în alte conturi ale acestor din urmă societăţi, fiind retrase, în final, în numerar, cu ajutorul cardurilor bancare, în vederea restituirii dispunătorilor plăţilor", se arată în comunicat. Acțiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Unității Teritoriale de Analiză a Informaţiilor din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.