Percheziţii la publicaţii din New York

Poliţia new-yorkeză a percheziţionat, marţi, mai multe birouri aparţinând publicaţiilor “The New York Times”, “The New York Daily News”, “The New York Post” şi “El Diario”, dar şi al unui sindicat, autorităţile afirmând că efectuează investigaţii în activitatea economică. Presa locală a afirmat că este vorba despre acţiuni de percheziţie la birouri de distribuţie, în legătură cu o investigaţie ce vizează Sindicatul distribuitorilor de presă şi poştă din New York. Comisarul adjunct de poliţie Paul Browne a confirmat efectuarea acestor percheziţii, dar nici el şi nici alţi oficiali ai oraşului nu au dorit să ofere vreun detaliu privind această investigaţie sau să discute în legătură cu acţiunile de marţi. “Investigaţia priveşte exclusiv activitatea de afaceri şi nu are absolut nicio legătură cu conţinutul vreuneia dintre publicaţii. Investigaţiile sunt în curs. Nu putem oferi alte informaţii în acest moment”, a declarat procurorul districtual Robert Morgenthau.