Percheziții la universități în dosarul „Diplome de licență fără studii“

08:48:36 / 27 Iulie 2017

ha ha ha

si eu am terminat facultati la Ovidius . Nu am invatat si nici la examene nu prea am fost dar m-am scos cu diploma.Acum conduc un Q7 , sunt trantor la tata , dar cu diploma de intelectual ! Multumesc dle Epure, multumesc dle Popovici ! Fara spagile date dvs nu terminam facultatile !