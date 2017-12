Perdele de protecţie pentru drumurile judeţene

Comuna Cobadin s-a înscris în programele Consiliului Judeţean Constanţa (CJC) privind împădurirea terenurilor neproductive şi protejarea drumurilor judeţene prin crearea de perdele forestiere. Cele trei programe demarate de CJC, împădurirea terenurilor degradate, crearea de perdele forestiere de protecţie a drumurilor judeţene şi comunale şi crearea de perdele forestiere pentru protejarea terenurilor agricole, au început cu un experiment despre care toţi specialiştii spuneau că este sortit eşecului. Este vorba despre înfiinţarea de pepiniere la nivelul judeţului care să asigure materialul dendrologic pentru cele trei programe. La un an de la înfiinţarea pepinierelor, rezultatele au fost peste asteptări, CJC având acum peste 4 milioane de puieţi de salcâm ce pot fi plantaţi în diferitele zone ale judeţului. Primarul comunei Cobadin a fost extrem de interesat de programele CJC. ”Având în vedere că lucram la o situaţie a terenurilor la nivelul comunei, anul trecut nu am putut pune la dispoziţia CJC terenuri pentru împădurire. Totuşi, am reuşit să găsim o serie de terenuri pe care să le folosim pentru crearea de perdele forestiere de protecţie a drumurilor judeţene şi comunale. Crearea acestui baraj natural împotriva intemperiilor este cea mai bună soluţie, care în timp îşi va dovedi eficienţa. Anul acesta am repartizat către CJC mai multe terenuri degradate care vor fi împădurite. Consider că astfel de programe trebuiau făcute de către administraţia centrală, însă cum acolo nu prea există înţelegere, au fost demarate de administraţia judeţeană”, a declarat primarul comunei Cobadin, Cristian Telehoi. El a precizat că agricultorii atât de pe raza comunei Cobadin, dar şi cei din restul judeţului trebuie să participe la acest program. ”Recomand tuturor celor care au terenuri agricole să se folosească de programele CJC. Crearea unor perdele forestiere care să protejeze terenurile agricole nu va fi decât în beneficiul agricultorilor care vor avea culturi mult mai bogate. De altfel, am solicitat conducerii CJC să organizeze la Cobadin o întâlnire cu fermierii, cărora să le explicăm beneficiile acestor perdele forestiere de protecţie. Cred că o astfel de întâlnire va schimba percepţia fermierilor care vor pune la dispoziţie terenuri pe care să creeze perdele forestiere”, a afirmat Telehoi.