Perdele forestiere şi pomi fructiferi în tot judeţul

Judeţul Constanţa se afla pe ultimele locuri în ceea ce priveşte gradul de împădurire, atât la nivel naţional, cât şi la nivel european. Pentru că de la nivel guvernamental nu s-a întrevăzut niciun ajutor, conducerea Consiliului Judeţean Constanţa (CJC) a decis să demareze o serie de proiecte pentru rezolvarea acestei probleme. După mai multe discuţii cu primarii din judeţ, CJC a adoptat mai multe hotărâri prin care a preluat sute de hectare de suprafeţe de teren unde urmează a fi înfiinţate păduri. „Am început cu cele două pepiniere de la Medgidia şi de la Chirnogeni, care, în prezent, ne pot furniza peste trei milioane de puieţi. Acum, că avem materialul dendrologic, putem trece la împădurirea zonelor predispuse deşertificării. Acesta este doar un proiect, la care se mai adaugă perdelele forestiere de protecţie a culturilor, dar şi perdelele de protecţie a drumurilor judeţene”, a declarat directorul Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri (RAJDP) Constanţa, Adrian Gâmbuţeanu. El a precizat că cele două programe de împăduriri au fost completate în această toamnă cu programul de reînfiinţare a livezilor la nivelul judeţului. „Ne-am propus ca, în acest an, să reuşim plantarea a peste 4.000 de pomi fructiferi, lucru pe care l-am şi făcut. Trebuie să spun că am rămas surprinşi să vedem că solicitările de plantări de pomi fructiferi au fost mai mari decât ne aşteptam. Nu puţine au fost primăriile care ne-au pus la dispoziţie terenurile necesare pentru demararea acestui program. Am început cu reînfiinţarea livezilor unităţilor de învăţământ, unde s-au implicat copiii din fiecare comună unde am făcut plantări”, a spus Gâmbuţeanu. Potrivit directorului RAJDP, până în prezent, peste 15 comune au aderat la programul de reînfiinţare a livezilor, program care, cel mai probabil, va fi extins în ceea ce priveşte suprafeţele de teren pe care se vor face plantări de pomi fructiferi. „Vreau să cred că, prin demararea acestor programe, am demonstrat că se poate face ceva pentru judeţul Constanţa pentru a părăsi poziţia codaşă în ceea ce priveşte gradul de împădurire. Am speranţa că proprietarii de terenuri agricole din judeţ au realizat importanţa acestor perdele forestiere şi, începând de anul viitor, ne vor solicita ajutorul în ceea ce priveşte materialul dendrologic, pentru a-şi crea ei propriile perdele forestiere în jurul terenurilor proprii”, a mai afirmat Gâmbuţeanu.