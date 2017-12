Perdelele forestiere, vitale pentru agricultură

COMBATEREA DEŞERTIFICĂRII Primari de oraşe şi comune, parlamentari şi specialişti în agricultură s-au întâlnit, la invitaţia Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), la o fermă agricolă din satul Viişoara - comuna Cobadin, aparţinând fermierului Gheorghe Albu, fost secretar de stat în Ministerul Agriculturii, pentru a discuta de programul CJC privind reînfiinţarea perdelelor forestiere din judeţ. La începutul întrevederilor, Gheorghe Albu a făcut o prezentare a importanţei perdelelor forestiere pentru agricultură, apoi, preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu, a declarat că pune la dispoziţie, gratuit, tuturor celor interesaţi, puieţi de salcâm pentru înfiinţarea de perdele forestiere pe terenurile agricole. „Încercăm să convingem populaţia judeţului de necesitatea înfiinţării perdelelor forestiere. Sincer, m-am aşteptat ca Guvernul României să prioritizeze proiecte privind reînfiinţarea perdelelor forestiere, în condiţiile în care Dobrogea are doar 5% suprafaţă împădurită, cu mult mai puţin faţă de media României, care se ridică la 27%, şi faţă de media Uniunii Europene de 35%. Am tot încercat să promovez astfel de iniţiative crezând că vor fi proiecte gunernamentale, dar nu am reuşit decât două proiecte, unul la Chirnogeni, pe o suprafaţă de 160 de hectare, şi unul la Hârşova, pe 180 de hectare, ambele pe fondurile europene de Mediu. Şi mi-am dat seama, că, în acest ritm, o să împădurim Dobrogea, cu până la 27%, în 270 de ani. Astfel, în urmă cu patru ani, am cumpărat puieţi de salcâm şi ne-a venit ideea să împădurim noi. Şi am făcut, cu sprijinul Primăriilor Medgidia şi Chirnogeni, plantaţii de salcâm, pe care îi punem la dispoziţie autorităţilor locale şi fermierilor pentru împăduriri şi perdele forestiere”, a spus preşedintele CJC, care a adăugat că perdelele forestiere au, asupra agriculturii, numeroase avantaje, printre altele numărându-se creşterea productivităţii.

10 MILIOANE DE PUIEŢI Preşedintele CJC a mai spus că una dintre problemele cu care se confruntă este legislaţia precară, care îngreunează, de foarte multe ori, urgentarea împăduririlor. „Senatorii şi deputaţii trebuie să ştie că legislaţia este incompletă, iar exproprierea unor oameni, care nu înţeleg cât de important este acest proiect, este îngreunată. La fel se întâmplă şi în apropierea drumurilor, unde, de asemenea, dorim să aplicăm acest proiect”, a spus Constantinescu. Preşedintele CJC a adăugat că, în cazul în care autorităţile locale sau fermierii doresc să planteze perdele forestiere, CJC pune la dispoziţie peste 10 milioane de puieţi de salcâm pentru reînfiinţarea perdelelor forestiere. „Primarii să vină să ia puieţi să facă perdele forestiere de protecţie a terenurilor, păşunilor şi a pământurilor împotriva deşertificării. Este impresionantă participarea la această întâlnire de la Viişoara şi cred că vom reuşi să plantăm cele peste 10 milioane de puieţi din salcâm. Din păcate, Guvernul de la Bucureşti uită de Dobrogea, de problemele din agricultură, iar aceste perdele forestiere protejează, dar şi cresc valoarea producţiei anuale. Pădurea înseamnă viaţă şi sănătate. Important este să ne implicăm cu toţii. Cei interesaţi vor trebui să se adreseze CJC, iar noi le furnizăm materialul”, a mai afirmat Constantinescu.