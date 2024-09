Perechea Jaqueline Cristian/Angelica Moratelli, eliminată din optimile probei feminine de dublu US Open

Perechea Jaqueline Cristian/Angelica Moratelli a fost învinsă de cuplul Gabriela Dabrowski/Erin Routliffe cu 7-5, 7-6 (7/3), duminică, în optimile probei feminine de dublu din cadrul turneului de tenis US Open, ultimul de Mare Şlem, care are loc la arenele Flushing Meadows din New York.

Principalele favorite s-au impus după două ore şi 22 de minute.

Jaqueline Cristian şi partenera ei s-au aflat în avantaj de mai multe ori, în setul secund au avut chiar 3-1, dar au pierdut ambele seturi pe muchie de cuţit.

Jaqueline Cristian şi Angelica Moratelli s-au ales cu un cec de 63.000 de dolari şi 240 de puncte WTA la dublu.