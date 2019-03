Performanţă istorică pentru baschetbalistele de la CS Phoenix-Știința

După ce au câştigat, pe teren propriu, scor 70-55, întâlnirea tur, baschetbalistele de la CS Phoenix-Știința Constanța s-au impus, miercuri seară, şi în manşa secundă a confruntării cu CSM Alexandria, disputată în deplasare, în sferturile de finală din Cupa României. Baschetbalistele pregătite de Predrag Stanojcic și Volha Tamirgeanu au câştigat returul cu scorul de 58-54, la pauză 31-31, iar calificarea în Final Four-ul competiției reprezintă cea mai importantă performanţă din istoria baschetului feminin de la ţărmul mării la nivelul senioarelor.

Scorul pe sferturi în meciul CSM - CS Phoenix-Știința: 16-14, 15-17, 10-12, 13-15.

Pentru formaţia constănţeană au înscris Chelsea Douglas 14 puncte, Vladinka Erak 12p, Bianca Fota 9p, Jelena Jovanovic 9p, Andreea Beldian 6p, Cristiana Cutaş 3p, Teodora Armanu 3p şi Ecaterina Armanu 2p.

În Final Four-ul care se va desfăşura în zilele de 30 şi 31 martie s-au mai calificat echipele Olimpia CSU Braşov, CSM Satu Mare şi ACS Sepsi SIC Sf. Gheorghe. Joi, la ora 12.00, va fi stabilită gazda turneului final, care va avea loc la Satu Mare sau Sf. Gheorghe şi vor fi trase la sorţi şi întâlnirile din semifinale.

„Cu o istorie de doar două sezoane în întrecerile de senioare, Phoenix Ştiinţa Constanţa se poate mândri că a reușit ceea ce foarte puțini credeau posibil în urmă nu cu mult timp. Dacă în primul an am obținut promovarea și la finele lui 2018 am ajuns între cele mai bune șapte echipe ale țării, de data aceasta am ridicat ștacheta. Le oferim fanilor o performanță la care noi nici nu ne-am permis să visăm în trecut: calificarea în Final Four-ul Cupei României la baschet feminin. Și asta după încă o victorie obținută în fața celor de la CSM Alexandria, în deplasare, cu scorul de 58 la 54.

Iar mulțumirea noastră este cu atât mai mare cu cât am reușit, o dată cu această calificare, să ne îndeplinim și cealaltă promisiune asumată. Și anume că vom pune Constanța la loc de cinste pe lista baschetului feminin din România.

Nimic din toate astea nu ar fi fost posibile astăzi dacă nu i-am fi avut aproape pe fanii noștri, care ne-au arătat necondiționat susținerea, și pe reprezentanții autorităților locale, care au crezut în proiectul nostru. Toate acestea adunate ne-au făcut pe noi, începând de la jucătoare, antrenori și până la președinte, să ne unim forțele, să luptăm, să suferim și la final să ne bucurăm împreună. Împreună cu voi!

Împreună facem lucrurile să se miște!”, este mesajul clubului constănţean postat pe pagina oficială de Facebook Phoenix Stiinta Constanta.