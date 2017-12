Performanţă recunoscută la Colegiul „Mihai Eminescu”

Constanţa a demonstrat, în nenumărate rânduri, că are elevi bine pregătiţi, pentru care şcoala încă are valoare. Printre ei se numără şi Costel Cherciu, din clasa a XII-a A a Colegiului Naţional „Mihai Eminescu” (CNME), unul dintre premianţii constănţeni ai „Salonului Naţional de Creaţie şi Inventică pentru Tineret”, organizat de Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret în cadrul Târgului Internaţional „Gaudeamus” – Carte de Învăţătură, la sfârşitul lunii noiembrie. Adolescentul i-a uimit pe specialiştii prezenţi la manifestare cu macheta unei case ecologice complet automatizate, realizată cu ajutorul profesorului de fizică Adrian Nicolescu din cadrul CNME. „Am realizat mai multe proiecte, însă acesta este cel mai recent la care am lucrat, ajutat de prof. Nicolescu. Casa a fost proiectată folosindu-se surse de energie alternativă: panouri fotovoltaice, turbină eoliană de putere medie şi panouri solare. Pe lângă aceste trei surse, autonomia energetică este asigurată de pompa de căldură proprie, stocare acumulatori/baterii şi un rezervor cu biogaz”, povesteşte Costel Cherciu. El a precizat că, pentru situaţiile extreme în care sursele de energie alternativă nu pot funcţiona, locuinţa este racordată şi la reţeua publică de energie şi gaze, cuplarea făcându-se automat, în cazul în care celelalte sisteme cedează. Pe lângă folosirea energiei verzi, locuinţa proiectată este complet automatizată, sistemul controlând totul, de la iluminat (în funcţie de nivelul de lumină de afară sunt coborâte sau ridicate jaluzele), la temperatura din casă şi a alarmei pentru creşterea nivelului de gaz în casă. Pentru munca depusă, Costel Cherciu a primit premiul III în cadrul „Salonului Naţional de Creaţie şi Inventică pentru Tineret”. „Sunt pasionat de electronică din gimnaziu. Am moştenit această pasiune de la tatăl meu”, a spus adolescentul. Costel Cherciu este membru al Centrului de Cercetare al Elevilor din cadrul Colegiului Naţional „Mircea cel Bătrân” din Constanţa. În această calitate, el a participat, anul trecut, la competiţiile organizate de centrele NASA de la Houston şi Ames. Împreună cu echipa din care a făcut parte, el a obţinut premiul III pe ţară la competiţia NASA Houston.