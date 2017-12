Performanţă remarcabilă pentru CVM Tomis

Clasarea pe poziţia a treia în GM Capital Challenge Cup reprezintă pentru Club Volei Municipal Tomis Constanţa, dar şi pentru voleiul masculin românesc, un rezultat remarcabil. După cinci ani de aşteptare - în 2004 Deltacons Tulcea se clasa pe locul secund în Top Teams Cup - Tomis a ajuns în Final Four la capătul unui parcurs început în Cupa CEV şi continuat în Cupa Challenge. În afara medaliilor de bronz, adjudecate în urma succesului cu 3-0 din finala cu Patras (Grecia) pentru locurile 3-4, echipa constănţeană a obţinut la Izmir şi două premii speciale - Radu Began, cel mai bun centru, Ashlei Nemer, cel mai eficace jucător - astfel că doar ratarea calificării în finala mare rămîne singurul regret în tabăra formaţiei noastre. „Echipa a muncit mult pentru acest rezultat. Am jucat la un nivel înalt şi nu ne-am întors acasă cu mîinile goale. Pentru mine, toţi am cîştigat o medalie, toţi am cîştigat un meci şi am pierdut unul”, a declarat Stelio De Rocco, antrenorul principal al Tomisului. „Această medalie este o medalie obţinută după opt ani de muncă. Ne-am fi dorit o medalie de aur, dar şi acest rezultat reprezintă un pas foarte mare pentru voleiul constănţean şi nu numai. Trebuie să fim optimişti, dar şi realişti în acelaşi timp. O participare în Cupa CEV în fazele superioare ar fi un lucru ideal pentru noi. Orice confruntare în Europa înseamnă altceva decît ceea ce reprezintă campionatul din România”, a spus Serhan Cadîr, directorul executiv al CVM Tomis. Cel mai tînăr jucător din lotul Tomisului, universalul lituanian Arvydas Miseikis, în vîrstă de 21 de ani, s-a numărat şi el printre remarcaţii turneului de la Izmir: „Ce păcat că nu am ajuns în finală! Unul dintre motivele pentru care polonezii ne-au învins a fost plusul de experienţă. În plus, au avut opt-nouă jucători pregătiţi să joace la un nivel înalt. Aşa este, personal, am jucat bine în duelul cu Wegiel, însă ar fi fost mult mai important dacă am fi cîştigat şi am fi făcut pasul în marea finală”. Extrema braziliană a echipei constănţene, Ashlei Nemer, se gîndeşte deja la meciurile decisive din play-off şi din finala Cupei României: „Pentru toţi jucătorii a fost o performanţă extraordinară. Vreau să le mulţumesc suporterilor, care au fost alături de noi atît la meciurile susţinute pe teren propriu, cît şi la cele din deplasare. Îmi place Constanţa şi sper să joc în continuare pentru Tomis. În întrecerile interne trebuie să evoluăm la fel de bine pentru a ne îndeplini obiectivele”.

Formaţia noastră a revenit noaptea trecută acasă, iar acum voleibaliştii Tomisului aşteaptă confruntările cu Unirea Dej, din prima fază a turneului play-off din Divizia A1 la volei masculin. Întîlnirile dintre CVM Tomis şi Unirea sînt programate vineri şi sîmbătă în Sala Sporturilor. Dacă va fi necesar, sistemul de calificare fiind cel mai bun din trei meciuri - două victorii din trei posibile, jocul decisiv va avea loc duminică, tot la Constanţa.