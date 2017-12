Performanţa şcolară, finanţată din buzunarul părinţilor!

România are elevi bine pregătiţi, care ne fac să ne simţim mândri de fiecare dată când mai câştigă un premiu sau mai obţin o medalie şi care sunt scoşi mereu în faţă atunci când autorităţile centrale simt nevoia să demonstreze că sistemul de învăţământ românesc funcţionează. Din păcate, puţini cunosc sacrificiile făcute de aceşti tineri şi de profesorii care-i pregătesc pentru obţinerea rezultatelor deosebite la competiţiile naţionale şi internaţionale. „Anul trecut am participat la sesiunea internaţională a Parlamentului European al Tinerilor. Fiecare delegaţie a trebuit să realizeze o prezentare a ţării din care venea. Prezentarea delegaţiei României a fost singura care a reuşit să ridice sala în picioare. Am fost aplaudaţi şi, în acel moment, ne-am simţit mândri că suntem români”, a spus preşedintele Consiliului elevilor din cadrul Colegiului Naţional „Mircea cel Bătrân” (CNMB) din Constanţa, Andrei Tudoran. Evenimentele petrecute în continuarea manifestării le-au amintit, însă, elevilor români de ce fac tot posibilul pentru a-şi continua studiile în străinătate. „Ne-am dat seama că, dintre toţi participanţii, noi eram singurii care ştiam cât a fost taxa de participare, pentru că a trebuit să o plătim noi. În celelalte state participante taxa fusese plătită de Ministerul Educaţiei. În România, educaţia de performanţă se face la nivel de individ”, a concluzionat Andrei Tudoran.

FINALĂ RATATĂ. CNMB reprezintă unul dintre cele mai bune instituţii de învăţământ liceal din Constanţa, care „aprovizionează” anual facultăţile de prestigiu din străinătate cu elevi de elită, viitori studenţi. Printre marile realizări ale elevilor mircişti, sub îndrumarea profesorilor de fizică din cadrul CNMB, se numără şi zecile de premii câştigate la competiţiile organizate de centrele NASA din Houston şi Ames. Dovadă că ţara noastră nu ştie, nu poate sau nu vrea să încurajeze performanţa o reprezintă faptul că echipa de anul trecut a CNMB a ratat participarea la concursul Space Settlement Design Competition, organizat de centrul NASA din Houston, Texas, pentru că membrii acesteia nu au reuşit să strângă banii de care au avut nevoie pentru a-şi plăti drumul şi o parte din cazare. „Printre elevii CNMB circulă o anecdotă: „Ultimul care pleacă să stingă lumina”. Adevărul este că nu-mi face plăcere să plec din ţară, să fiu nevoit s-o iau de la capăt într-o altă ţară, înconjurat de străini, dar nu am de ales. În România nu ai susţinere, nu eşti recunoscut”, a adăugat Andrei Tudoran. Pe lângă sacrificiile făcute în fiecare zi de sute de elevi pentru a se putea pregăti, nu trebuie uitate sacrificiile făcute de profesorii care-i pregătesc. În fiecare zi, aceştia trebuie să uite că salariile le-au fost reduse, că de multe ori abia au cu ce să supravieţuiască de la o zi la alta şi să facă tot posibilul pentru a-i pregăti cât mai bine pe cei ale căror destine le-au fost încredinţate.

GALA PREMIILOR ÎN EDUCAŢIE. Pentru a veni în sprijinul dascălilor şi elevilor merituoşi, în urmă cu trei ani a fost lansată competiţia Gala Premiilor în Educaţie. Pentru ediţia din 2012, înscrierile se desfăşoară în perioada 15 iunie - 27 septembrie. Înscrierile se fac exclusiv online, pe website-ul www.premiileineducatie.ro. Pe acelaşi site sunt disponibile criteriile de eligibilitate, cele de evaluare şi regulamentul complet al competiţiei.