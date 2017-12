Pericol de boli tropicale în Marea Britanie

Schimbările climatice ar putea crea, în câteva decenii, condiţiile necesare pentru supravieţuirea unor ţânţari şi altor insecte în Marea Britanie, determinând astfel răspândirea unor boli tropicale, au avertizaţi experţi în sănătate publică, citaţi de cotidianul ”The Independent”. Temperaturile sunt suficient de mari pentru ca anumite specii de ţânţari să supravieţuiască în Marea Britanie, iar aceştia au apărut deja în 25 de state europene, inclusiv în România.

Malaria, febra dengue şi alte boli tropicale mortale s-ar putea răspândi în Marea Britanie, în câteva decenii, pe fondul schimbărilor climatice, care favorizează răspândirea ţânţarilor şi a altor insecte ce transmit aceste boli, potrivit experţilor. Febra dengue şi virusul chikungunya au ajuns deja în părţi din Europa, iar malaria s-a stabilit deja în Grecia. De asemenea, 700 de cazuri de contaminare cu virusul West Nile s-au înregistrat în Europa, inclusiv în Italia, Serbia, România şi Ungaria. Ţânţarul-tigru asiatic este una dintre insectele care invadează Europa şi s-a stabilit deja că a transmis febra dengue în Franţa şi Croaţia sau virusul chikungunya în Italia. Temperaturile sunt suficient de mari pentru ca acest ţânţar, care a ajuns deja în 25 de state europene, să supravieţuiască pe teritoriul britanic. Marea Britanie are 34 de specii de ţânţari, iar câteva dintre ele sunt capabile să transmită malaria. Un model climatic sugerează că sudul Angliei va deveni suficient de cald până în 2030, pentru ca boala să fie transmisă timp de patru luni pe an. Un alt model preconizează condiţii climatice potrivite până în 2080 pentru ca boala să se transmită timp de două luni pe an chiar şi în sudul Scoţiei.

Efectul schimbărilor climatice asupra răspândirii bolilor este analizat într-o lucrare publicată în revista de specialitate ”The Lancet Infectious Diseases”, de doctorul Jolyon Medlock şi de profesorul Steve Leach, din cadrul departamentului pentru reacţii de urgenţă al agenţiei Public Health England. Autorii au afirmat că, deşi clima este un factor important în răspândirea bolilor precum febra dengue şi malaria, trebuie luaţi în considerare şi alţi factori, precum prezenţa apei, în care ţânţarii îşi depun ouăle. De asemenea, importul de anvelope uzate este o... rută cunoscută prin care ţânţarii tropicali intră într-o ţară, iar doctorul Medlock a cerut ”un sistem mai bun de monitorizare a importurilor de anvelope uzate, în care ţânţarii care transmit boli îşi depun ouăle”.