Pericol de explozie în urma unui accident

Pericol de explozie, duminică seară, pe strada Ion Raţiu, din municipiul Constanţa, după ce un şofer băut a provocat un accident rutier, în jurul orelor 21.30. Poliţiştii spun că Petru V., în vârstă de 26 de ani, din Constanţa, a condus pe strada Ion Raţiu un autoturism marca Daewoo. La un moment dat, spun oamenii legii, tânărul a pierdut controlul maşinii, care a lovit două autoturisme parcate, în secundele următoare ricoşând în zidul unei case şi distrugând racordul de gaze al imobilului. „Am auzit o zguduitură puternică. În momentul în care am ieşit din locuinţă, gazul deja ieşea din instalaţie. Primul meu gând a fost că vom sări în aer! Cei doi copii pe care îi am, unul în vârstă de o lună şi unul de un an şi opt luni, au fost clar în pericol! Vă daţi seama ce s-ar fi putut întâmpla!”, a declarat, încă în stare de şoc, proprietara casei. „Nu este posibil aşa ceva! E un inconştient acest individ. A condus cu viteză şi ar fi putut să provoace un dezastru. Una dintre maşinile parcate a fost proiectată într-un stâlp care aproape că a fost rupt. Vă daţi seama cu ce viteză conducea şoferul care a provocat accidentul? Dacă sărea în aer instalaţia aia de gaz ce se întâmpla cu noi?”, a declarat o vecină. La locul coliziunii au sosit angajaţii societăţii „Congaz”, care au acţionat pentru etanşarea conductei de gaz, aceştia eliminând riscul unei explozii. Poliţiştii de la Rutieră l-au testat pe şofer cu aparatul Drager şi au descoperit că acesta avea o alcoolemie de 0,50 mg/l alcool pur în aerul expirat. Din fericire, carambolul rutier nu s-a soldat cu victime. Pe numele conducătorului auto a fost deschis un dosar de cercetare penală pentru infracţiunea de conducere sub influenţa băuturilor alcoolice.