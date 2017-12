Pericol de explozie

Locatarii blocului LV 31, situat pe bulevardul Al. Lăpuşneanu din Constanţa, au intrat, ieri, în panică, după ce în tot imobilul s-a răspîndit un miros puternic de butan. „Am intrat în bloc şi am încercat să urc la etaj. Nu am pus bine piciorul pe prima treaptă, că am simţit un miros puternic de gaze. Aproape că te lua ameţeala”, a declarat o tînără care locuieşte în blocul respectiv. Locatarii au sunat la numărul unic de urgenţă 112 şi au cerut ajutor pompierilor. O autospecială a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Dobrogea s-a deplasat la adresa indicată şi, în scurt timp, pompierii au descoperit sursa emanaţiilor de gaze. Militarii spun că era vorba despre o butelie aflată într-un apartament de la primul etaj care avea ceasul defect şi scăpa gaze. Pompierii militari au închis butelia şi au aerisit locuinţa. Niciuna din cele două femei aflate în locuinţă nu a avut de suferit în urma incidentului. Vecinii spun că nu este prima dată cînd au parte de un astfel de incident pentru că proprietara apartamentului respectiv a început să uite din ce în ce mai des gazele deschise.