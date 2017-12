Pericol de explozie!

Membrii unei familii din Constanţa au trecut ieri prin momente de groază, după ce o ţeavă de gaz montată pe gardul imobilului în care locuiesc s-a rupt în urma unui accident rutier petrecut în jurul orei 13.00. Poliţiştii spun că şoferul unui Subaru se deplasa pe strada Baba Novac, către Soveja. La un moment dat, acesta a acroşat un Cielo parcat, pe care l-a proiectat într-un stâlp, maşina izbind apoi gardul unei case şi rupând ţeava de gaz. Proprietarii clădirii în dreptul căreia a avut loc accidentul rutier spun că au ieşit la poartă ca să vadă ce s-a întâmplat, după ce au auzit bubuitura. „Zgomotul a fost foarte puternic, aşa că am ieşit la poartă. Atunci am văzut că maşina noastră, un Cielo parcat chiar în faţa casei, a fost izbită de un autoturism alb şi aruncată în gard. Ţeava de gaz era ruptă şi mi-a fost teamă, bineînţeles, să nu se întâmple ceva mai grav, să nu ia foc sau mai ştiu eu ce. M-am speriat foarte tare. Am sunat la 112 şi am anunţat totul”, a povestit Maria Lascu, de 55 de ani, proprietara casei a cărei conductă de gaz a fost avariată. „Nu ştiu ce a vrut să facă. Maşina era parcată în faţa casei, mai mult de jumătate pe trotuar. Mai întâi a fost aruncată în stâlp, iar apoi a ricoşat în gard şi a distrus branşamentul de gaz. Dacă nu era acel stâlp, ar fi lovit şi Dacia vecinului meu. Maşina este distrusă, chiar i-am întrebat pe cei care au venit să o ridice dacă se mai poate face ceva şi mi-au răspuns că vorbim despre daună totală. Bine că nu era cineva pe trotuar când s-a întâmplat”, a declarat Constantin Lascu, de 62 de ani. Pompierii militari, care s-au deplasat pe strada Baba Novac cu o autospecială, au luat primele măsuri de siguranţă, iar la locul incidentului a sosit o echipă „Congaz”, care a oprit alimentarea cu gaz a instalaţiei până la remedierea problemelor.