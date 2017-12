Pericol dinspre PDL

În contextul tegiversării alegerilor pentru Primăria Baia Mare, preşedintele Consiliului Naţional al PSD, Adrian Năstase, a scris, pe blogul său, că Puterea a „falimentat România pentru a putea spune că nu sunt bani de alegeri”. „România se îndreaptă cu paşi repezi spre dictatură. Nu mai este demult doar o figură de stil şi nici o exagerare. Am semnalat în repetate rânduri derapajele de la democraţie ale actualei puteri, iar acestea nu sunt puţine. De această dată însă paharul s-a umplut şi dă pe dinafară. Intenţia Guvernului de a amâna alegerile din Baia Mare doar pentru că PDL nu are candidat şi nu poate câştiga în faţa candidatului USL este un abuz grosolan, de sorginte dictatorială. Niciodată nu s-a întâmplat aşa ceva în România!”, scrie Năstase pe blog. El a adăugat că amânarea alegerilor pe motiv că nu ar exista bani este un precedent periculos. „Acum, Guvernul vrea să amâne organizarea alegerilor, invocând lipsa banilor. Aşa ceva este unic în istoria democraţiei noastre. Un astfel de argument - lipsa banilor - poate fi invocat oricând şi oriunde (şi, din ce ştiu, este contestat de Consiliul Local). În aceste condiţii nu mai organizăm alegeri niciodată”, spune el ironic, care mai spune că “PDL blochează administrativ alegerile, acolo unde nu are candidaţi care să conteze sau fraudează, intimidează şi cumpăra voturi acolo unde poate”.