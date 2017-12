Pericole pe șosele! Șoferi beți ori fără permis circulă ca inconștienții!

Nu e zi de la Dumnezeu să nu avem cazuri de șoferi beți, drogați ori fără permis. Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Mangalia au depistat un bărbat, de 70 de ani, din Mangalia, care a condus un autoturism, pe strada General Dragalina din localitate, fără a deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Tot polițiștii din cadrul Biroului Rutier Mangalia au depistat un bărbat, de 45 de ani, din localitate, care a condus un autoturism, pe șoseaua Munteniei din Mangalia, fără a deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. De asemenea, și polițiștii din cadrul Secției 4 Rurală Medgidia au depistat o tânără, de 20 de ani, care a condus un autoturism, pe DC 90, fără a deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Pe de altă parte, polițiștii din cadrul Secției 8 Rurală Băneasa au depistat un bărbat, de 34 de ani, care a condus un autoturism, pe strada Cișmea Mare din localitatea Dobromir, fiind sub influența băuturilor alcoolice. Într-un alt caz, polițiștii din cadrul Poliției orașului Techirghiol au depistat un tânăr, de 19 ani, care a condus un autoturism fiind sub influența băuturilor alcoolice. Tot sub influența licorii lui Bachus s-a aflat un bărbat din Mangalia, de 30 de ani, care a condus un autoturism, pe șoseaua Constanței. Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier l-au depistat și pe un cetățean, de 33 de ani, din Tulcea, care a condus un autoturism, pe bulevardul 1 Decembrie 1918 din Constanța, fiind sub influența băuturilor alcoolice.