Centrul Regional Constanţa al Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa şi Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională desfăşoară campania de prevenire a traficului de minori „Foloseşte Internetul cu grijă... Traficul de minori are feţe ascunse!!!”. În cadrul proiectului, la liceul „Decebal” din Constanţa a fost derulată ieri o activitate de prevenire. Cu acest prilej, elevilor le-au fost prezentate mai multe sfaturi pentru utilizarea în siguranţă a Internetului. Adolescenţilor li s-a recomandat să se informeze asupra riscurilor pe care utilizarea Internetului le implică, să verifice orice informaţie de pe Internet, să selecteze cu atenţie persoanele pe care le adaugă în lista de contacte, să nu posteze informaţii personale în profilul la care au acces toţi utilizatorii şi să nu meargă niciodată singuri la o întâlnire cu o persoană cunoscută online. Începând din luna octombrie 2010, Centrul Regional Constanţa al Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane desfăşoară o serie de activităţi specifice în cadrul proiectului REACT „Raising Awareness and Empowerment Against Child Trafficking” - „Creşterea gradului de conştientizare şi responsabilizare împotriva traficului de copii”. Proiectul REACT este unul transnaţional, iniţiat şi coordonat de organizaţia Salvaţi Copiii Italia, în parteneriat cu Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane din România, Asociaţia „Animus” din Bulgaria şi Organizaţia „Salvaţi Copiii” din Danemarca, pentru o perioadă de 24 de luni.