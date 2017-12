“Pericolul pentru România este să se trezească cu ştreangul de gât”

Fostul ministru de Finanţe Daniel Dăianu confirmă că programul de reducere a cheltuielilor negociat cu FMI poate readuce economia României pe linia de plutire, chiar dacă acest lucru înseamnă şi prelungirea recesiunii. \"Un asemenea program face ca România, cu probabilitate însemnată, să rămână în recesiune şi în 2010, pentru că nu văd care sunt pistoanele. Consumul va fi afectat, investiţiile vor fi afectate. E un program de austeritate\", a declarat Dăianu. El consideră că România se află în situaţia de a alege între diferite măsuri de austeritate, care pot însemna costuri mari pentru anumite categorii sociale, dar şi că un program de reducere a cheltuielilor, precum cel aprobat recent de Guvern, poate fi un \"loz câştigător\" pentru evitarea intrării statului în incapacitate de plată. În condiţiile în care ar fi nevoie să crească şi taxele, fostul ministru apreciază că, în primul rând, ar avea un impact asupra inflaţiei, iar această creştere ar obliga BNR să practice o dobândă de politică monetară mai mare. \"De durere nu scapi. Orice am alege, de durere nu scapi. România nu are cum să evite acest tip de durere care îşi are originea în programul de austeritate\", a explicat Dăianu, adăugând că în situaţia actuală ar fi de preferat o reducere a costurilor. Faţă de Grecia, Dăianu apreciază că ţara noastră are un avantaj foarte mare datorită flexibilităţii cursului de schimb şi nivelului datoriei publice, aflate încă la un nivel sustenabil, care \"nu te striveşte\", însă pericolul pentru România ar fi \"să se trezească într-o zi cu ştreangul de gât\" şi să nu mai poată să împrumute bani de pe pieţele externe. \"Fundamentele unei economii se găsesc acasă. Dacă nu eşti pregătit, te trezeşti cu o cingătoare care poate să te sufoce\", a mai spus Dăianu, referitor la adoptarea euro de către România.