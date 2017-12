Perioadă aglomerată pentru FC Farul

SUPĂRAT PE JUCĂTORI. Eşecul înregistrat miercuri de FC Farul, 2-3 la Buzău, l-a supărat pe antrenorul Gică Butoiu, care şi-a criticat elevii, considerând că echipa sa merita cel puţin un rezultat de egalitate. „Puteam să obţinem un rezultat favorabil, dar a fost o diferenţă clară între atitudinea echipei în jocul cu Săgeata şi cea de la Buzău. Jucătorii nu au avut aceeaşi mobilizare şi ambiţie. Din păcate, nu putem lega două victorii, pentru că avem jucători care joacă un meci şi două stau. În condiţiile în care Zdrâncă s-a accidentat, i-am dat o şansă şi lui Preda, dar acesta nu ne-a ajutat cu nimic. Mai mult, primul şi al treilea gol sunt luate din vina lui. Câţiva jucători nu pot face faţă Ligii a II-a atunci când se joacă din trei în trei zile. Mulţi nu au jucat în asemenea ritm în ultimele sezoane. Dacă vom juca sâmbătă cu Chiajna şi miercuri cu CF Brăila s-ar putea să fie un dezastru”, a explicat Butoiu, care speră totuşi într-o răbufnire de orgoliu a jucătorilor în meciul cu Concordia Chiajna, programat sâmbătă, de la ora 11.00, pe teren propriu, în etapa a 26-a: „Jucăm împotriva unei echipe cu pretenţii la promovare, cu un lot valoros, în care se regăsesc cinci jucători cu vechime în prima ligă. Aceştia pot câştiga singuri un meci, în timp ce noi nu avem un asemenea jucător. Sper totuşi să învingem şi să luăm cele trei puncte”. Tehnicianul constănţean nu-l va putea folosi pe portarul Dan Zdrâncă, urmând să-l titularizeze între buturi pe Alexandru Răuţă.

PLĂŢI CĂTRE FOŞTII JUCĂTORI. Preşedintele grupării de pe litoral, Marian Diaconescu, a anunţat că FC Farul a plătit mare parte dintre datoriile către foştii jucători. „FRF a avut mereu o poziţie corectă faţă de FC Farul, iar noi am respectat deciziile luate de Comisia Naţională de Soluţionare a Litigiilor. Din cei 300.000 de euro datoraţi foştilor jucători am achitat 210.000 de euro, astfel că mai avem o datorie de 90.000 de euro. În privinţa lui Mutulescu, am plătit datoria în ziua în care am primit decizia şi am renunţat la recurs, deşi am fi avut acest drept, mult înainte să se întâmple nenorocirea. La Rastovac, acesta a semnat reeşalonarea, chiar dacă nu recunoaşte. Am acceptat să plătim sume de mii de euro în fiecare săptămână pentru că nu aveam ce face. Voi depune însă un memoriu direct la FIFA, pentru că Rastovac nu şi-a îndeplinit obligaţiile din contract. Omul a fost un jucător şi fiecare înţelege ce vrea. În acest moment, suntem în insolvenţă. Există un plan de reorganizare şi suntem în grafic cu plăţile”, a spus Diaconescu.