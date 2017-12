Perioada de probă: muncă voluntară sau testarea aptitudinilor?

În prezent, foarte mulţi şomeri îşi găsesc de muncă după căutări nu de o săptămână, nu de două, ci de luni de zile. Îşi fac zeci de CV-uri pe care le depun la diverşi agenţi economici, fie online, fie personal. Uneori ajung la gunoi, fără măcar să fie citite, alteori - un pic răsfoite şi rareori parcurse cu interes. Iar cazurile în care candidaţii sunt chemaţi la interviu sunt foarte puţine. Puţine, dar cu noroc, iar unii ajung să fie acceptaţi pentru postul respectiv. Totuşi, fericirea nu este deplină, pentru că urmează o perioadă de probă pe care candidaţii trebuie să o treacă, perioadă în care le sunt testate cunoştinţele şi aptitudinile. Mulţi patroni însă, sub pretextul acestei perioade, întârzie să întocmească contractul de muncă al angajatului şi, astfel, acesta ajunge să presteze servicii în favoarea angajatorului fără să fie plătit şi fără să muncească cu forme legale. În opinia lucrătorilor Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Constanţa, astfel de practici sunt egale cu munca „la negru”. „În perioada de probă, angajatul care este supus testării aptitudinilor are aceleaşi drepturi ca oricare altul. Trebuie să aibă întocmit contractul de muncă şi să fie plătit. În cazul în care angajatorul nu este mulţumit de candidat, îi face decizie de încetare a contractului de muncă, ce se comunică în REVISAL şi angajatului”, a declarat inspectorul-şef al ITM Constanţa, Liviu Lupu. În situaţia de a munci câteva zile în care să nu fie plătiţi, sub pretextul perioadei de probă, sunt foarte mulţi constănţeni, printre care şi Irina Varzari, în vârstă de 44 de ani. „În luna august m-am angajat ca vânzătoare la un magazin de carne, dar am apucat să lucrez numai patru zile, pentru că apoi am fost dată afară. Mi se promisese un salariu de 950 de lei, dar contract de muncă încă nu mi se făcuse. Când mi-am cerut banii pentru perioada lucrată, mi s-a spus că am fost în perioada de probă, cu toate că nu aşa stabilisem la început. Iar în situaţia mea mai sunt şi alte colege”, a precizat femeia.

Din disperare, dar şi din cauza necunoaşterii legislaţiei în vigoare, foarte mulţi oameni acceptă să muncească benevol o perioadă de câteva zile sau chiar o lună pentru un patron, în speranţa că, la final, vor fi angajaţi. Dar agenţii economici nu fac decât să profite de aceste situaţii în care candidaţii nu îşi cer drepturile şi nici nu au curaj să o facă, de teamă să nu rateze ocazia de a se angaja. Tocmai de aceea, inspectorii ITM atrag atenţia asupra faptului că, în timp ce se află în perioada de probă, angajatul trebuie să aibă încheiat contract individual de muncă, iar în caz contrar se consideră muncă „la negru”.