Perioada de redactare a sentinţelor instanţei supremă, peste un an

Judecătorul Marius Tudose, preşedintele Judecătoriei sectorului 3 Bucureşti şi membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), a susţinut, ieri, în cadrul discuţiilor pe Raportul inspectorilor CSM privind managementul instanţei supreme, că s-au constatat deficienţe în ceea ce priveşte redactarea unor sentinţe, care a durat „un an sau un an şi ceva”. El a arătat că şi modificările de competenţă au generat trenarea unor dosare. „Chiar dacă dosarele s-au judecat în prima fază a procesului - fond - la Tribunal, apoi au ajuns în apel la Curţile de Apel, iar în recurs la Înalta Curte de Casaţei şi Justiţie (ÎCCJ), vechimea dosarului s-a înregistrat la ÎCCJ”, a explicat judecătorul Tudose. Magistratul a susţinut că o primă problemă identificată la controlul de fond de la ÎCCJ ar fi cea de „resursă umană”, iar o alta ar ţine de neredactarea la timp a deciziilor judecătoreşti. În acest context, Tudose a subliniat faptul că se întâlnesc aceleaşi probleme de la cel mai mic nivel la cel mai înalt, respectiv lipsa de resurse umane şi volumul foarte mare de activitate. Raportul privind eficienţa instanţei supreme consemnează faptul că, în intervalul de timp 2009-2011 supus verificării, schema de personal a ÎCCJ nu a suferit modificări, cuprinzând un număr total de 482 posturi, din care 121 posturi de judecător, 85 posturi de magistraţi-asistenţi, diferenţa fiind reprezentată de posturi de personal auxiliar de specialitate, specialişti IT, personal conex, funcţionari publici şi personal contractual.