Perioadă neagră pentru Florin Lungu

Debutul cu gol din partea a doua a sezonului Ligii I i-a dat curaj veteranului Farului, Mihai Guriţă, care în perioadă de pauză din iarnă a fost suspect de probleme cardiace. Căpitanul constănţenilor a anunţat că este decis să-şi depăşească recordul de 11 goluri înscrise într-un campionat. “Cele mai puţine goluri, şapte, le-am marcat în 1996, pe vremea cînd evoluam la Foresta Suceava. Recordul l-am stabilit la Galaţi, acolo unde am şi jucat cel mai mult, înscriind 11 goluri pentru Oţelul în sezonul 2000. În acest campionat am deja cinci goluri marcate, am început anul cu gol, astfel că am încredere că voi continua la fel. Sper să înscriu de cît mai multe ori, să depăşesc cota 11 şi, cel mai important, să ajut echipa să se salveze de la retrogradare”, a afirmat căpitanul echipei constănţene. Chiar dacă a ajuns la 34 de ani, Mihai Guriţă nu se gîndeşte să renunţe la fotbal: “Voi mai juca cel puţin doi-trei ani, chiar dacă ar fi să retrogradeze echipa. Sper, totuşi, să nu se întîmple acest lucru pentru că avem un lot valoros, iar achiziţiile care s-au făcut în ultima perioadă sînt foarte bune”.

În schimb, un alt jucător de bază al Farului, mijlocaşul Florin Lungu, continuă să lipsească din cauza problemelor medicale. “După primele antrenamente din Cipru, am resimţit dureri şi asta pentru că am forţat pregătirea. Am fost depistat de Pompiliu Popescu, medicul naţionalei, cu un edem osos de 38 de mm. Ştiu doar că am lichid în os, mai multe amănunte nu cunosc, însă cert este că sînt două luni şi jumătate de cînd nu mă pot antrena. Vreau să se termine odată acest calvar şi voi solicita conducerii clubului să fiu trimis la investigaţii complete şi amănunţite. Vreau să ştiu exact cu ce probleme mă confrunt, dacă au apărut cumva şi alte complicaţii”, a declarat Lungu. Accidentat la finele anului trecut, mijlocaşul constănţean a suferit o operaţie de menisc în urma căreia ar fi trebuit să fie apt de joc în maximum o lună de zile, numai că problemele medicale au reapărut imdeiat ce şi-a reluat pregătirea alături de colegii săi, pe 8 ianuarie.

“Rechinii” au avut programate ieri două antrenamente, cel de-al doilea constînd într-un joc şcoală cu echipa secundă, sub privirile lui Basarab Panduru, revenit la Constanţa, după ce a participat la cursurile pentru obţinerea licenţei PRO. La meci au fost folosiţi doar jucătorii care nu au evoluat în partida cu FC Vaslui sau cei care abia au revenit după accidentări. Altfel, aseară era aşteptat să sosească la Constanţa preşedintele grupării portugheze Estoril, pentru a definitva transferul atacantului brazilian William Gerlem de Jesus Almeida la Farul.