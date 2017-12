Permis pentru orbul găinii

De când au nimerit Brăila pe jos, obţinerea permisului de conducere nu mai reprezintă o problemă de nerezolvat pentru cei care suferă de orbul găinii. Integrat rapid în traficul rutier, orbul care a nimerit Brăila se bazează pe intuţia lui nativă, punând un accent deosebit pe miros şi pipăit. De o importanţă vitală se dovedeşte a fi bastonul din dotarea personală. Dacă este scos la timp pe geamul maşinii, pentru că parbrizul din faţă este greu de spart, poate face adevărate minuni, salvând vieţi omeneşti… De altfel, statisticile publicate în acest an reflectă îmbunătăţirea procentului privind reducerea accidentelor grave de circulaţie pe trecerile de pietoni sau în diverse locuri aglomerate. Comentariile de specialitate scot în evidenţă rolul salvator pe care îl joacă bastonul reflectorizant în scăderea mortalităţii pe traseele urbane şi rurale din ţară. În general, sunt cunoscute reacţiile celor care suferă de orbul găinii, chiar dacă nu au, în acest sens, patalama la mână. De regulă, dau buzna în trafic cu maşina din dotare, ignorând regulile de circulaţie. Practic, cei mai mulţi dintre ei nu le văd şi, în aceste condiţii, de cele mai multe ori încalecă bordura. O măsură foarte eficace s-a dovedit a fi condusul cu însoţitor, care, chiar dacă nu ţine volanul în mână, este adevăratul conducător. E ca în politică. De pildă, în relaţia premier - preşedinte, Băsescu este însoţitorul. Deşi nu ţine mâna pe volan, el este cel care conduce Guvernul. Mă întorc la orbul care a nimerit Brăila. Chiar dacă însoţitorul cunoaşte oraşul ca în palmă, orbul Brăilei dă, precum politicienii, tot timpul cu oiştea-n gard. Acest lucru face ca meseria însoţitorului de volan să fie extrem de periculoasă. Până şi cascadorii au o viaţă mai liniştită! Sunt indivizi care, în ciuda faptului că sunt sănătoşi tun, suferă de orbul găinii. Foarte ciudat, chestia cu găina se manifestă în trafic. E drept, la unii, din cauza îngâmfării şi prostiei nemăsurate. Sigur, chiar dacă greşesc, ăştia nu recunosc niciodată! Foarte mulţi dintre noi se întreabă cum au luat cei cu orbul găinii permisul de conducere! Contează prea puţin chestia asta. Mult mai importantă este reintegrarea în traficul rutier a celui care a nimerit Brăila, chiar dacă nu era ceaţă! În acelaşi spirit democratic, le-a fost dată o şansă în plus şi indivizilor cu defecţiuni la scufiţă. Adică, aşa cum se spune într-un limbaj hazliu, glumeţilor. Deloc întâmplător, întâlnim pe şoselele patriei tot felul de nebuni! După comportament, juri că au fugit din junglă. Bre, de când cu eliberarea permiselor de conducere pe ochi frumoşi, pădurile au rămas fără locatari! Avem, în prezent, o tipologie nouă de conducători auto. Domnii în cauză au eliminat regulile clasice de condus. Unii au renunţat la scaunul şoferului şi chiar la volan, prestând în picioare. Autostrăzile contribuie la eradicarea analfabetismului, dovadă numărul mare de şoferi care citesc în timp ce conduc. După acelaşi model, viaţa artistică a luat un avânt deosebit. Cu ani în urmă, nimeni nu şi-ar fi imaginat că un şofer poate juca singur hora de la Mirceşti în timp ce depăşeşte, cu peste 120 la oră, o coloană de maşini. Chiar dacă nu mai are nicio perspectivă pe banda lui de mers, şoferul căzut în freză ţine să-şi ducă recitalul până la capăt! Iată cum şoferia transformă România!