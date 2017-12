Permisele de conducere, aduse de… Poştă

În încercarea de a deveni mai competitivă pe piaţa serviciilor poştale, piaţă liberalizată la începutul anului, Poşta Română vrea să-şi extindă portofoliul prin introducerea de servicii financiar-bancare, urmând să prezinte proiectul, în perioada 6 august - 6 septembrie, băncilor interesate. De asemenea, potrivit Biroului său de Relaţii Publice, va permite unor parteneri, persoane fizice sau juridice, să furnizeze servicii poştale sub brandul companiei. „Compania Naţională Poşta Română (CNPR) urmăreşte crearea unei oferte de produse şi servicii bancare la nivel naţional, din punctul de vedere al acoperirii teritoriale, concretizată într-un proces puternic de bancarizare şi incluziune financiară la nivel naţional. Proiectul va asigura accesul oricărui cetăţean la produse şi servicii bancare şi va respecta legislaţia în domeniu“, se arată într-un comunicat al operatorului poştal. Potrivit Biroului de Relaţii Publice al CNPR, compania va introduce, începând cu ultimul trimestru al acestui an, sistemul de franciză poştală, prin care persoanele fizice sau juridice interesate vor putea furniza servicii de profil sub brandul Poşta Română. Compania se află într-un proces de restructurare şi modernizare vizând creşterea veniturilor, reducerea cheltuielilor şi diminuarea datoriilor istorice. Poşta vrea astfel să devină mai competitivă pe piaţa serviciilor poştale, liberalizată la începutul anului.

În următorii patru ani, Poşta Română va furniza Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat servicii de curierat pentru livrarea permiselor de conducere şi a certificatelor de înmatriculare a vehiculelor la domiciliul solicitanţilor, contractul fiind de 32,1 milioane lei, incluzând TVA. Contractul a fost atribuit prin licitaţie în prima parte a lunii iunie, iar Poşta Română a fost singurul ofertant în cadrul procedurii de atribuire, conform datelor publicate de www.e-licitatie.ro. Conform caietului de sarcini, operatorul poştal naţional va livra minimum cinci milioane de plicuri pe perioada contractului. Poşta a mai câştigat un contract pentru transportul permiselor şi certificatelor în 2009, pentru 50 de milioane de lei.