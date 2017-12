Pentru că suferă de mania persecuţiei, individul despre care vă vorbesc are tot timpul bubiţe pe faţă. Din această cauză, obrăjorii săi seamănă cu fesele unuia care a căzut, evident, cu nădragii în vine, în mijlocul unei parcele cultivate cu urzici. Ca un înecat feroce, persecutatul se agaţă tot timpul de pixul meu. Indiferent ce scriu, că e de bine, că e de rău, el se regăseşte în textele mele şi se identifică lejer cu personajele inventate. Pot spune că, uneori, precum magicienii lui peşte prăjit din politică, anticipează subiectele pe care le am în atenţie. Dacă se potriveşte ceva din descrierea mea cu el, face ca toţi dracii! Practic, este imposibil să nu se simtă lezat! Îl deranjează până şi semnele de punctuaţie! Rar se întâmplă să nu mă sune, pentru a-mi face fel şi fel de reproşuri. În materie de prostie, este de-a dreptul tulburător şi consecvent. Explicaţiile sale sunt mai mult decât hilare. L-am întrebat de ce se regăseşte el, într-o frecvenţă atât de mare, în pamfletele mele. Mi-a răspuns că de vină este personalitatea lui deosebit de complexă. De altfel, singur recunoaşte că este în ansamblu un personaj de parodie şi că acţiunile şi reacţiile sale se încadrează în aceiaşi parametri. Persecutatul este convins că am de împărţit ceva cu el şi că, în această ipostază, nu fac decât să-i caut noduri în papură. Nu am nicio vină că dumnealui se identifică la tot pasul cu prostia şi derivatele sale! Cine îl pune să se dea cu fundul de pământ după fiecare pamflet? Individul în cauză, care suferă evident de mania persecuţiei, înjură ca la uşa cortului. I-a intrat lui în cap că are cineva ceva cu el! A ajuns în faza în care se simte vizat până şi de atenţionările meteo din ultima perioadă! Şi asta, atenţie, de când i s-a spus că şi prostia este semnalată tot prin cod galben… Persecutatul este greu de recuperat. Ca să-i treacă supărarea, trebuie să mă las de meserie, mai ales că, în această perioadă, sunt foarte multe lucruri şi fenomene sociale de criticat. Persecutatul îşi face singur sânge rău. Îi explic uneori că personajele mele nu au nicio legătură cu persoana sa. Degeaba. Dacă a ajuns el să o bănuiască de diversiune până şi pe Scufiţa Roşie! De unde să ştiu eu că dumnealui, fiind casnic în anumite momente, poartă acasă un şorţuleţ roşu în faţă! Când îl apucă pandaliile, persecutatul se supără pe toată lumea. Ridicând ciocul, face pe detectivul, bănuindu-i pe cei din jurul său că îl stropesc, cum s-ar spune, celor din presă. Pe cine credeţi că interesează viaţa personală a persecutatului? De altfel, prin reacţiile sale ciudate, se dă singur în spectacol şi, după aceea, se supără că este luat în colimator! Persecutatul nu suportă critica. Îi place să-i bârfească pe alţii, cu condiţia ca despre el să nu se spună nimic negativ… Reflexele persecutatului ţin de teoria cu fabricile şi uzinele în care nu trebuie să dai… Pentru liniştea sa, persecutatul trebuie declarat monument al naturii.