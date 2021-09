Perseidele vor atinge maximul în noaptea de 12 spre 13 august, când vor putea fi văzute între 50 și 60 de stele căzătoare pe oră.

Potrivit astronomilor, în noaptea de 12 spre 13 august, când se înregistrează maximul curentului, se pot vedea 50-60 de stele căzătoare pe oră, însă perioada de activitate a Perseidelor este între 17 iulie și 26 august. Cea mai buna perioadă de observare este după miezul nopții până dimineața. Orice meteor a cărui traiectorie inversă ajunge în constelația Cassiopeia (între Cassiopeia și Perseu) este o ”perseidă”. Din fericire, anul acesta Luna se va afla într-o fază mică și va apune la ora 23, lăsându-ne un cer întunecat pentru observarea meteorilor.

Denumite după constelația din care par că vin, Perseidele reprezintă unul dintre numeroasele roiuri de meteori activi într-un an. Perseidele sunt cunoscute pentru că este perioada concediilor și a vacanțelor, perioada din an când oamenii petrec mai mult timp sub cerul liber, noaptea.