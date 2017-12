Perseverența Danei Marineci, răsplătită cu Marele Premiu „Ștefan Iordache”

A perseverat, nu s-a lăsat doborâtă de eșec, iar a treia participare la Gala Tânărului Actor „Hop”, care s-a desfășurat la Costinești, între 8 și 11 septembrie, a fost încununată de un succes memorabil. Aceasta este „povestea” Danei Marineci, câștigătoarea Marelui Premiu „Ștefan Iordache” al Galei Tânărului Actor „Hop”, acordat pentru rolul din „Sonata sunetelor primordiale”, de Kurt Schwitters, precum şi pentru „Amor estival”, de Stela Popescu.

„Este al treilea „Hop“. Prima dată am participat în 2012, cu un spectacol - n-am luat niciun premiu. Anul trecut, am participat şi la individual, şi la grup - la fel, nu am luat niciun premiu, m-am pierdut foarte tare pe scenă, la primul moment de la individual, când mi-am dat seama că nu mă aud. Acesta a fost al treilea „Hop“ (...) Nu am renunţat niciodată. În momentul în care am o idee, merg până la capăt. De fiecare dată”, a spus actrița de 28 de ani, care a fost premiată pe 11 septembrie. Ea a primit și Premiul „Vox Maris”, constând într-un sejur de o săptămână pentru două persoane în cadrul resortului Vox Maris Costineşti, care, pentru al treilea an consecutiv, a găzduit Gala „Hop”.

Dana Marineci s-a născut pe 19 februarie 1987, la Bucureşti. A urmat cursurile Universităţii Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică "I.L. Caragiale" din Bucureşti (UNATC), la Facultatea de Teatru, domeniul Teatru, secţia Actorie, clasa prof. univ. dr. Doru Ana, promoţia 2012.