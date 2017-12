Persoane care au militat pentru drepturile copilului în 2012, premiate de FONPC

Profesionişti din instituţii publice sau din organizaţii neguvernamentale, ziarişti şi persoane publice care au militat în acest an pentru drepturile copilului şi au contribuit la schimbarea vieţilor lor au fost premiate de Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC). Premiile \"Drepturile Copilului\" au fost acordate pentru cinci categorii: profesionist din cadrul ONG, profesionist din cadrul instituţiilor/autorităţilor publice, tânăr debutant din cadrul ONG, VIP (personalitate publică) şi jurnalist. Premiul pentru profesionist din cadrul instituţiilor/autorităţilor publice a fost acordat directorului Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui, Ştefănică-Ionel Armeanu, pentru activismul, luările de poziţii în spaţiul public, ataşamentul faţă de cauza copiilor şi perseverenţa cu care a luptat şi luptă pentru această cauză. Psihologul Carmen Anghelescu a câştigat trofeul şi premiul la categoria \"profesionist din cadrul ONG\", ea fiind unul dintre pionierii educaţiei timpurii din România, care a elaborat studii şi strategii ce au schimbat din temelii sistemul de educare a copilului mic în instituţii. De asemenea, Carmen Anghelescu a format sute de specialişti care lucrează cu copiii şi a pus bazele Şcolii Step by Step în România. Premiul pentru categoria \"tânăr debutant din cadrul ONG\" a fost acordat lui Aron Cârneală, un tânăr beneficiar al Centrului de Plasament \"Gulliver\" din Sibiu, el fiind iniţiator şi principal organizator al unor evenimente pentru şi cu copii. Amalia Enache, prezentatoarea Ştirilor Pro TV, a câştigat trofeul de la categoria VIP, pentru hotărârea cu care militează pentru închiderea tuturor centrelor de plasament de tip vechi din România şi promovarea integrării copiilor în medii cât mai apropiate de cele familiale. Amalia Enache realizează emisiuni despre copiii care încă îşi trăiesc primii ani din viaţă în clădiri similare spitalelor municipale, militând pentru şansa copiilor de a spune \"acasă\" şi \"familie\". Premiul pentru jurnalism a fost câştigat de Ioana Răduca, coordonator al campaniei sociale \"Copiii nu sunt de vânzare\". FONPC a organizat pentru al doilea an consecutiv Gala Premiilor \"Drepturile Copilului\", la eveniment participând reprezentantul UNICEF în România şi ambasadorii Franţei, Elveţiei şi Delegaţiei Wallonie-Bruxelles, toţi subliniind importanţa pe care autorităţile locale şi Guvernul ar trebui să o acorde copiilor.