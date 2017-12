Persoane care oficial nu există! A fost furată de mică și abandonată. Astăzi nu știe cine e și nici câți ani are

De când se știe, cei din jur o strigă Anca și bănuiește că acesta este prenumele ei. În situația ei mai sunt câteva mii de oameni în Constanța, care pur și simplu, din punct de vedere oficial, sunt inexistenți. Nu au certificate de naștere sau buletin și nu figurează în nicio bază de date. Pe această tânără am cunoscut-o în parcul de la Gară, unde ne-a dat întâlnire pentru a ne cere ajutorul și pentru a ne povesti necazul ei. Nu are identitate, iar lipsa unui certificat de naștere și a unui buletin îi pune piedici în viață. Atât de multe încât, la rândul ei, a ajuns să dea naștere a doi copii care, de asemenea, nu figurează în acte. În fiecare an, la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța sunt înregistrați aproximativ 100 de copii fără identitate.

