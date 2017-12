Persoane cu handicap introduse ilegal în ţară

În urma unei descinderi, poliţiştii constănţeni din cadrul Oficiului Român pentru Imigrări au descoperit o adevărată „fabrică“ de invitaţii pentru cetăţeni din Republica Moldova şi Ucraina. Majoritatea celor care au intrat în ţară prin această filieră sunt persoane surdo-mute, care se ocupă în România cu comerţul ilicit în locuri publice. Poliţiştii constănţeni spun că structura a fost descoperită în urma unor informaţii care aveau legătură cu mai mule persoane a căror viză de şedere ar fi fost expirată. „În urma verificărilor am găsit într-un apartament patru persoane, trei de cetăţenie moldoveană şi una de cetăţenie ucraineană. Conform actelor prezentate, ei aveau viza primită doar pentru vizită şi era expirată. Unul dintre aceştia avea viza expirată de şase luni, motiv pentru care am cerut şi obţinut în acest caz o interdicţie de a intra în tară timp de şase luni. Totodată, în apartament am descoperit 50 de invitaţii primite de cetăţeni moldoveni care acum sunt în Constanţa, Prahova şi Timiş şi care au şederea expirată. Printre acte am mai găsit 50 de copii de paşapoarte ale unor cetăţeni din Republica Moldova, persoane care urmau să fie invitate în România. Invitaţiile erau făcute pe numele a 10 cetăţeni români“, a declarat cms. şef Obreja Ioan, şeful Serviciului pentru Străini Constanţa. În prezent, oamenii legii au demarat o anchetă pentru a stabili gradul de implicare a persoanelor pe numele cărora erau efectuate invitaţiile şi pentru identificarea tuturor persoanelor care au intrat în acest mod în România. Reprezentanţii Oficiului Român pentru Imigrări spun că, în ultimele patru zile, în judeţul Alba au fost descoperiţi 21 de migranţi, dintre care 17 din Bosnia, trei din Republica Moldova şi unul din China, iar în judeţul Braşov au fost identificaţi 12 cetăţeni nepalezi şi unul din Sri Lanka, toţi având termenul limită de şedere expirat.