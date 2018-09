Persoane rănite într-o explozie puternică la Doneţk

Cel puţin trei persoane au fost rănite într-o explozie, la o reuniune a Partidului Comunist local, într-o regiune separatistă din Ucraina, au anunţat insurgenţii, relatează The Associated Press, între care şi candidatul formaţiunii la succesiunea lui Zaharcenko, potrivit AFP. Explozia a avut loc sâmbătă, la Doneţk, capitala regiunii cu acelaşi nume, în care separatişti proruşi luptă împotriva forţelor ucrainene din 2014. Serviciile de sănătate locale au anunţat bilanţul de trei răniţi, fără să facă alte precizări, citate de agenţia de presă separatistă DAN. Explozia are loc la o lună de la uciderea liderului separatist al regiunii Aleksandr Zaharcenko şi a unei gărzi de corp a acestuia într-o explozie, într-o cafenea, la Doneţk. Cel puţin patru persoane au fost rănite în explozie, în clădirea în care avea loc reuniunea, potrivit RFE/RL.

Igor Hakimzianov, candidatul formaţiunii la succesiunea lui Zaharcenko, a declarat că explozia a avut loc când intra în clădire împreună cu un membru al echipei sale de campanie. Alt membru al formaţiunii a declarat că aproximativ 50 de membri ai partidului se aflau în clădire când a avut loc explozia. Un pachet a fost găsit în clădire, iar două femei au fost rănite în exploie, una prezentând arsuri grave, a declarat acesta, potrivit RFE/RL. Liderul formaţiunii, Boris Litvinov, a declarat că imobilul a fost grav avariat.

Succesorul lui Zaharcenko urmează să fie ales în noiembrie, au anunţat separatiştii după asasinarea acestuia. Kievul a anunţat că nici el şi nici comunitatea internaţională nu vor recunoaşte scrutine "în teritoriii ocupate temporar" în estul Ucrainei.

Statele Unite şi Uniunea Europeană au condamnat planul separatiştilor de a organiza "alegeri", pe care le-au catalogat drept nişte "proceduri false" care subminează eforturile de pace în regiune.

Peste 10.000 de persoane au fost ucise de la izbucnirea războiului între separatişti proruşi şi forţe ucrainene, în primăvara lui 2014, în regiunile Doneţk şi Lugansk (Donbas), în estul Ucrainei, după anexarea Crimeei.