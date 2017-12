Persoanele care merg la serviciu cu bicicleta, mai fericite

Cine merge la serviciu cu bicicleta este mai fericit decât cine alege să ajungă la birou cu mașina, arată un studiu apărut ieri în revista „Preventive Medicine“ și preluat de ediția franceză a publicației „Huffington Post“. Desfășurat pe circa 18.000 de englezi care locuiesc la periferie, studiul demonstrează importanța mersului pe jos și pe bicicletă atât pentru corp, cât și pentru sănătatea psihică. Participanții au răspuns la întrebări despre o perioadă de cel puțin trei ani consecutivi din viață, între 1991 și 2009. Cercetătorii de la University of East Anglia au dorit să afle dacă subiecții s-au simțit inutili, nefericiți, dacă dorm prost etc., iar pe baza răspunsurilor, au acordat fiecărui participant un scor pentru starea de bine. Rezultatele au arătat că persoanele care mergeau la serviciu cu mașina erau cu 13% mai susceptibile să se simtă sub presiune și incapabile să se concentreze față de cele care mergeau pe jos sau cu bicicleta la locul de muncă. Pentru ca rezultatele să fie relevante, cercetătorii au luat în considerare și alți factori care influențează în general starea de bine - cum ar fi veniturile, sănătatea sau existența copiilor -, însă aceștia nu au schimbat cu nimic concluziile.