Persoanele cu handicap, faultate de Guvern

În timp ce guvernanţii au tăiat o serie de beneficii acordate persoanelor cu handicap, trimiţându-le asistenţii personali în şomaj şi reducându-le veniturile, reprezentanţii Ministerului Muncii au propus prelungirea termenelor de finalizare a două programe naţionale privind serviciile sociale alternative şi restructurarea instituţiilor de tip vechi destinate persoanelor cu handicap, cu un buget total de 12,7 milioane de lei, potrivit unui proiect de hotărâre. Primul program naţional se referă la restructurarea instituţiilor de tip vechi destinate persoanelor adulte cu handicap şi crearea de servicii alternative de tip rezidenţial şi a fost prelungit până la sfârşitul acestui an. Programul are un buget total de 7,4 milioane lei şi a avut ca termen iniţial de finalizare decembrie 2009. Ulterior, proiectul a fost prelungit până pe 31 decembrie 2010, din motive administrative legate de procedurile de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă şi pentru că lucrările de construcţie nu au fost finalizate în timpul stabilit. Cel de-al doilea proiect are în vedere înfiinţarea de servicii sociale alternative de tip rezidenţial pentru persoanele adulte cu handicap şi a fost prelungit până la finalul lui 2012. Din păcate, aceste programe nu vor însemna nimic dacă bugetele direcţiilor de asistenţă socială vor continua să fie diminuate. Din cauza lipsei personalului (datorată atât restructurărilor efectuate de Guvern cât şi plecării masive din sistem din cauza salariilor din ce în ce mai mici), îngrijirea adulţilor cu dizabilităţi nu va mai fi posibilă în centrele rezidenţiale alternative, aceştia fiind nevoiţi să se întoarcă în centrele de tip mamut.