Persoanele fizice autorizate au încă un an pînă la alegerea formei de activitate

Termenul în care persoanele fizice şi asociaţiile familiale autorizate trebuie să decidă dacă vor lucra ca întreprindere, persoană fizică sau întreprindere familială, sub sancţiunea radierii, a fost extins cu un an, pînă la 25 aprilie 2010, deoarece numărul opţiunilor nu a depăşit un sfert din total. Printr-o ordonanţă de urgenţă aprobată în urmă cu un an, Guvernul a decis că persoanele fizice şi asociaţiile familiale autorizate pot funcţiona încă un an în baza certificatului de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerţului, pînă la 25 aprilie 2009. Ordonanţa mai prevede că persoanele care nu şi-au exercitat dreptul de opţiune în acest termen îşi încetează activitatea şi vor fi radiate din Registrul Comerţului, din oficiu, fără nicio altă formalitate. Printr-o ordonanţă de urgenţă aprobată recent, Guvernul a decis însă să extindă acest termen cu încă un an, pînă la 25 aprilie 2010. Decizia este motivată prin faptul că, pînă la 17 martie 2009, dintr-un total de 307.505 comercianţi care ar fi trebuit să îşi exercite dreptul de opţiune, doar 25,4% au formulat o cerere în acest sens. Guvernul consideră că prin punerea în aplicare a măsurii de radiere din Registrul Comerţului a comercianţilor care nu au exprimat o opţiune, impactul asupra mediului de afaceri ar fi major şi arată că a decis prelungirea termenului luînd în considerare şi condiţiile actuale ale crizei economico-financiare.