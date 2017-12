Persoanele fizice din toată ţara îşi pot verifica electronic situaţia fiscală

Persoanele fizice din toată ţara îşi pot verifica electronic propria situaţie fiscală începând de astăzi, 15 decembrie, la trei luni după ce Spaţiul Privat Virtual a fost lansat şi a funcţionat ca proiect pilot pentru contribuabilii din Bucureşti şi Ilfov, a anunţat Ministerul Finanţelor. Spațiul Privat Virtual este primul serviciu electronic pus în funcțiune în România prin intermediul căruia o persoană fizică poate consulta online propria situație fiscală. "Am mulțumirea că în timpul mandatului am inițiat și pus în aplicare mai multe proiecte de modernizare a administrației fiscale, de încurajare a interacțiunii online dintre fisc și contribuali. Serviciul Spațiul Privat Virtual este unul dintre aceste proiecte, realizat cu buget zero, însă cu multă pricepere și implicare de către specialiștii din MFP și ANAF", a declarat ministrul Finanțelor Publice, Ioana-Maria Petrescu, care nu va mai ocupa acest post în Cabinetul Ponta IV. Pentru a accesa Spaţiul Privat Virtual, persoanele fizice vor trebui să se identifice electronic prin certificate digitale calificate sau prin credenţiale de tip nume/parolă însoţite de coduri de autentificare de unică folosinţă. Comunicarea electronică în Spațiul Privat Virtual se face atât dinspre contribuabil către ANAF, cât și dinspre fisc către contribuabil. Contribuabilii au acces la mai multe informații privind propria situație fiscală, respectiv soldul obligațiilor neachitate, decizia de impunere anuală (începând cu 2013, emisă anul acesta) şi nota privind obligațiile de plată, care se poate prezenta fie la Trezorerie pentru a efectua plata, fie informațiile din cuprinsul acesteia pot fi utilizate pentru a efectua plata online. De asemenea, contribuabilii mai pot verifica online informațiile cuprinse în declarația 112, respectiv sumele declarate de angajator pentru contribuțiile de asigurări sociale în funcție de veniturile realizate.