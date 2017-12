Personajele copilăriei, la Tinimtex

LUME DE POVESTE Vă amintiți de spectacolele cu teatru de păpuși din grădiniță, când poveștile cu Scufița Roșie, Albă ca Zăpada, Lupul cel Rău sau Vânătorul prindeau viață prin intermediul păpușilor de mână făcute din pânză? Dacă vreți să retrăiți acele momente, dar nu vă plac păpușile de mână din comerț, fabricate de utilaje chinezești, vă recomandăm să treceți pe la târgul Tinimtex, deschis în această perioadă la Pavilionul Expozițional Constanța. La etaj, veți găsi un stand plin cu păpuși de mână, tricotate manual de constănțeanca Georgeta Țuțuianu. Pe masa ei se regăsesc toate personajele copilăriei, de la Albă ca Zăpada până la Mickey și Minnie Mouse, de la prinți și prințese până la iepurași și clovni, toate realizate din fire de lână și mohair.

IMAGINAȚIE Artista ne-a mărturisit că a învățat să tricoteze de la șase ani, dar s-a apucat serios de această artă în urmă cu trei ani. „Când mi-am pierdut locul de muncă, am aflat că se organizează în oraș mai multe târguri de obiecte hand-made. Atunci am decis să mă apuc serios de tricotat”, a spus ea. Ideea de a confecționa păpuși i-a venit după ce a văzut o reclamă la televizor. „Era un spot publicitar la medicamente cu o căciulă care vorbea și se mișca. În acel moment m-am gândit că ar fi frumos să încerc să tricotez păpuși de mână. Fiind sculptoriță de meserie, am și ceva imaginație”, a povestit femeia. De vândut, vinde mai mult în grădinițe, unde se află și publicul-țință: copiii. Un exemplar costă 25 sau 50 de lei, în funcție de mărime. Confecționează păpuși și la comandă, dar dacă vreți să vedeți ce-i iese din mână, cel mai bine ar fi să ajungeți la standul ei, amenajat la etajul Pavilionului Expozițional.

Târgul Tinimtex poate fi vizitat între orele 10.00 și 19.00 până sâmbătă, 28 februarie. Duminică, 1 martie, standurile sunt deschise de la 10.00 la 16.00.