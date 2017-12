Personalitățile Constanței, despre moartea profesorului Dumitrașcu

07:32:30 / 18 Ianuarie 2017

Profesorul Dumitrascu

Din ce mi-au spus doua persoane prietene care l-au avut ca profesor a fost un mare profesionist in istorie,arta predarii si in atragerea interesului studentilor pentru istorie si pentru acest lucru merita respectul si stima noastra. Dar daca vrem sa fim corecti pana la capat sa nu uitam ca in primii ani 90 a fost un fervent propagandist al lui Ion Iliescu si acolitii acestuia care au pus bazele bolnavei Romanii de astazi. La inaltimea sa profesionala putea sa aibe discernamantul sa aleaga corect in politica. Dumnezeu sa-l ierte